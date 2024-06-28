Το κοινοβούλιο της Αργεντινής ενέκρινε οριστικά σήμερα το πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων του υπερφιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι , έπειτα από μήνες συζητήσεων πάνω σε ένα νομοσχέδιο το οποίο τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό.

«Θα δώσουμε στην κυβέρνηση του προέδρου Μιλέι τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει να αναδιαρθρώσει το κράτος μια και καλή», δήλωσε ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος Γκάμπριελ Μπορνορόνι.

Πολιτικά αυτή η έγκριση σημαίνει «πλήρη επιτυχία για την κυβέρνηση», σχολίασε ο πολιτικός επιστήμονας και οικονομολόγος Πάμπλο Τιγκάνι.

Όμως στον οικονομικό τομέα θα σημάνει «επιστροφή στην πολιτική της δεκαετίας του 1990 με απορρύθμιση, ιδιωτικοποιήσεις και άνευ όρων άνοιγμα της οικονομίας που θα πλήξει σφοδρά τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες εταιρείες», πρόσθεσε.

Πριν καν την υιοθέτηση αυτής της μεταρρύθμισης, ο Μιλέι δήλωνε ότι πέτυχε «τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή όχι μόνο στην ιστορία της Αργεντινής αλλά και την ιστορία της ανθρωπότητας».

Η κυβέρνησή του εφάρμοσε ένα δραστικό πρόγραμμα δημοσιονομικής λιτότητας με στόχο «μηδενικό έλλειμμα» στα τέλη του 2024 προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο χρόνιος πληθωρισμός, ο οποίος το 2023 έφτασε το 211%.

Όμως οι δημοσιονομικές περικοπές, που προκάλεσαν μεταξύ άλλων παράλυση στα δημόσια έργα, σε συνδυασμό με τη βίαιη υποτίμηση του πέσο (- 54%) τον Δεκέμβριο, στραγγάλισαν την αγοραστική ισχύ των Αργεντίνων. Γεγονός που είχε επιπτώσεις στην κατανάλωση, την οικονομική δραστηριότητα, την εργασία.

Ο πληθωρισμός στην Αργεντινή συνέχισε να μειώνεται σταδιακά τον Μάιο, κατά 4,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη πτώση εδώ και δυόμισι χρόνια. Η τάση αυτή παρατηρείται τους τελευταίους πέντε μήνες όμως ο πληθωρισμός παραμένει σε δυσθεώρητα επίπεδα, στο 276,4%.

Κατανάλωση και οικονομική δραστηριότητα πέφτουν, η ύφεση εγκαθίσταται, και η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 5,3% το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το ΑΕΠ της Αργεντινής μειώθηκε σημαντικά, κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο, ενώ η ανεργία πλήττει πλέον το 7,7% του πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Αντιπολίτευση και κοινωνικά κινήματα κάνουν λόγο για μια χώρα που υποφέρει, με τη φτώχεια να αυξάνεται από τα τέλη του 2023 πλήττοντας το 55,5% του πληθυσμού το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι του 44,7% πριν ένα χρόνο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Κοινωνικού Χρέους του Καθολικού Πανεπιστημίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

