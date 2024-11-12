Νέα επίθεση από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης σημειώθηκε με πολλαπλές εκρήξεις κοντά σε εμπορικό πλοίο που ταξίδευε μέσω της Ερυθράς Θάλασσας την Τρίτη, αν και δεν αναφέρθηκαν αμέσως ζημιές από το πλοίο, δήλωσαν οι δυτικές αρχές. Οι Χούθι αργότερα ισχυρίστηκαν ότι στόχευσαν εκεί αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Ειδικότερα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι διεξήγαγαν δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στην Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα, μέσα σε διάστημα οκτώ ωρών.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία ανέφερε ότι η πρώτη επίθεση είχε στόχο το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN-72), εναντίον του οποίου εκτοξεύτηκαν πύραυλοι κρουζ και drones. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι, η επιχείρηση απέτρεψε επικείμενα πλήγματα στην Υεμένη.

Εν συνεχεία, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον δύο καταδρομικών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Εμπορικής Ναυτιλίας του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations / UKMTO) γνωστοποίησε ότι αναφέρθηκαν εκρήξεις νωρίτερα σήμερα κοντά σε πλοίο που βρισκόταν 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης, υπογραμμίζοντας πως δεν υπέστη ζημιά και ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

