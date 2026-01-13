Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα να επιβάλει δασμούς 25% σε «οποιαδήποτε χώρα» συναλλάσσεται με το Ιράν, επηρεάζοντας ενδεχομένως το εμπόριο των ΗΠΑ με την Κίνα, την Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες.



«Με άμεση ισχύ, κάθε χώρα που κάνει συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμούς 25% σε οποιαδήποτε και όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Η παρούσα Διάταξη είναι τελική και οριστική. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»



Ωστόσο, ο Τραμπ δεν φαίνεται να έχει εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα για να υποστηρίξει τη δήλωσή του μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με την ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η απειλή έρχεται μετά από αναφορές από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε μια βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων κατά του ιρανικού καθεστώτος που εντάθηκε το Σαββατοκύριακο. Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέμβουν εάν η κυβέρνηση του Ιράν χρησιμοποιήσει βία εναντίον των διαδηλωτών.

«Για τον πρόεδρο Τραμπ, αυτή φαίνεται σαν μια αρκετά ήπια απάντηση σε μια πολύ σημαντική κατάσταση στο Ιράν και έτσι πιθανότατα θα απογοητεύσει πολλούς στην ιρανοαμερικανική κοινότητα», δήλωσε ο Μάικλ Σινγκ, πρώην ανώτερος διευθυντής για θέματα Μέσης Ανατολής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους, νυν διευθύνων σύμβουλος στο Ινστιτούτο Πολιτικής της Ουάσινγκτον για την Εγγύς Ανατολή. «Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κυρώσεις κατά του Ιράν που είναι αρκετά αυστηρές, αλλά δεν εφαρμόζονται - εννοώ ότι το Ιράν πουλάει πολύ πετρέλαιο, και έτσι νομίζω ότι το ερώτημα θα είναι τι νέο υπάρχει εδώ και αν θα εφαρμοστεί, σε αντίθεση με τις άλλες κυρώσεις που ήδη ισχύουν».

Όπως εξηγεί πάντως το Politico, οι ΗΠΑ έχουν μικρές απευθείας συναλλαγές με το Ιράν λόγω των αυστηρών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες για να τιμωρήσουν την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Πέρυσι, εισήγαγαν αγαθά αξίας μόλις 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων από τη χώρα και εξήγαγαν αγαθά αξίας λίγο περισσότερο από 90 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου.



Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σημαντικές εμπορικές συναλλαγές με χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ινδίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της ΕΕ.



Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αλλά μέχρι στιγμής έχει λάβει αυτά τα μέτρα μόνο κατά της Ινδίας, αφήνοντας την Κίνα εκτός των συγκεκριμένων κυρώσεων. Τον Μάρτιο απείλησε επίσης να επιβάλει δασμό 25% σε οποιαδήποτε χώρα αγοράζει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Βενεζουέλα, αλλά δεν φαίνεται να έχει υλοποιήσει την απειλή αυτή.



Πηγή: skai.gr

