Μερτς: Παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες του ιρανικού καθεστώτος

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο κόσμος παρακολουθεί τις «τελευταίες μέρες» του ιρανικού καθεστώτος, καθώς οι πολιτικοί ανά τον κόσμο αξιολογούν την πιθανότητα πτώσης του και τις συνέπειες που θα είχε αυτό για την παγκόσμια γεωπολιτική και τις αγορές ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Όταν ένα καθεστώς μπορεί να διατηρήσει την εξουσία μόνο μέσω της βίας, τότε έχει ουσιαστικά τελειώσει», δήλωσε ο Μερτς σε δημοσιογράφους στην Ινδία, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη. «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε τώρα μπροστά στις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος».

Οι δηλώσεις του Μερτς έρχονται μόλις μια μέρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς 25% στα προϊόντα που προέρχονται από χώρες που «συνεργάζονται» με το Ιράν, αυξάνοντας έτσι την πίεση στην κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Το Ιράν βιώνει εδώ και εβδομάδες μαζικές διαδηλώσεις, οι οποίες αρχικά πυροδοτήθηκαν από μια νομισματική κρίση και την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, αλλά σταδιακά στράφηκαν κατά του καθεστώτος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της χώρας από το 1979.

Αν και το καθεστώς του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει αντιμετωπίσει διαδηλώσεις και στο παρελθόν, οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται και, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι ιρανικές αρχές προσπάθησαν να καταστείλουν τις διαδηλώσεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μέχρι στιγμής περισσότεροι από 500 άνθρωποι και να γίνουν περισσότερες από 10.000 συλλήψεις, σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ιρανική ηγεσία έχει ζητήσει συνομιλίες και ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, είπε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει πιθανές επιλογές και ανέφερε ότι συντονίζεται με τους συμμάχους για απάντηση στο Ιράν.

«Ο πληθυσμός ξεσηκώνεται τώρα ενάντια σε αυτό το καθεστώς», δήλωσε ο Μερτς και πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών από όλο τον κόσμο βρίσκονται σε στενή επαφή για να διασφαλσιτεί ότι «μπορεί να πραγματοποιηθεί μετάβαση σε μια δημοκρατικά νόμιμη κυβέρνηση στο Ιράν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.