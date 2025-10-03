Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας ανέφεραν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη, χαρακτηρίζοντας «τόπους θανάτου» τις ζώνες «ασφαλείας» που έχει ορίσει το Ισραήλ στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Η ιδέα μίας ζώνης ασφαλείας στον νότο είναι φάρσα», δήλωσε από τη Γάζα ο Τζέιμς Ελντερ, εκπρόσωπος της Unicef.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «βόμβες πέφτουν με τρομακτική συχνότητα, τα σχολεία που έχουν ορισθεί προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ερείπια και οι σκηνές (...) γίνονται συστηματικά στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών», είπε.

Οι μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες καθώς το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα έχει γεμίσει από ασθενείς που φεύγουν από τον βορρά και τα ιατρικά αποθέματα εξαντλούνται, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της UNICEF.

«Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ χειρότερη. Στο νοσοκομείο Νάσερ βλέπουμε διαδρόμους γεμάτους γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.