Περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ζητάει η Χαμάς, όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος της οργάνωσης σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ... και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και χρειάζονται κάποιο χρόνο», λέει ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωσή του το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, δήλωσε στους Times of Israel ότι αναμένει την επίσημη απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν έχουμε εκτίμηση σχετικά με το ποια θα είναι η απάντησή τους», αναφέρει το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου αποδέχτηκε το σχέδιο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον και ο αμερικανός πρόεδρος, έδωσε την Τρίτη στη Χαμάς τελεσίγραφο «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να αποδεχτεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Νωρίτερα σήμερα, η λιβανέζικη εφημερίδα al-Akhbar μετέδιδε ότι η Χαμάς απέστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες παρατηρήσεις της σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι παρατηρήσεις της μεταφέρθηκαν στον αμερικανό πρόεδρο μέσω του εμίρη του Κατάρ ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον Τραμπ.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης, επικαλούμενη τις πηγές της, ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές στο Κάιρο ότι το σχέδιο Τραμπ είναι «η τελευταία ευκαιρία» προτού επιτρέψουν στο Ισραήλ να πραγματοποιήσει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα για την εξάλειψη της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων εκεί.

Η Χαμάς θα απαντήσει «θετικά» στο σχέδιο Τραμπ

Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε χθες,Πέμπτη στους Times of Israel ότι η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει «θετικά» στην πρόταση, αλλά θα υποβάλει μια σειρά από τροποποιήσεις.

Οι αλλαγές που ζητά η Χαμάς στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή, σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει εντός 72 ωρών, και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσύρονται σταδιακά, για να αντικατασταθούν από μια διεθνή δύναμη.

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα είναι πρόθυμες να συζητήσουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Χαμάς, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αρνήθηκε να το κάνει την τελευταία φορά που η τρομοκρατική ομάδα απάντησε με ένα «Ναι, αλλά», σχολιάζει το Times of Israel. Ωστόσο, η Χαμάς φαίνεται να υποστηρίζεται από τους δύο Άραβες μεσολαβητές, την Αίγυπτο και το Κατάρ, των οποίων οι ηγέτες τις τελευταίες ημέρες έχουν επίσης υποδείξει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην πρόταση των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

