Σερβία: Εγκαινιάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή ταχείας κυκλοφορίας από το Βελιγράδι μέχρι την Ουγγαρία

Η Σερβία ολοκλήρωσε την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου που συνδέει το Βελιγράδι με τη Σουμπότιτσα, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία και πλέον λειτουργεί το τμήμα Νόβι Σαντ-Σουμπότιτσα, μήκους 108 χιλιομέτρων, με τα τρένα να αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς συμμετείχε στην πρώτη διαδρομή της ταχείας αμαξοστοιχίας από το Βελιγράδι προς τη Σουμπότιτσα. Όπως δήλωσε, «Συνδεόμαστε με την Κεντρική Ευρώπη και ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της Βουδαπέστης. Από οικονομικής άποψης, αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του εμπορίου μας». Ο Βούτσιτς επισήμανε ότι έως τον Μάρτιο του 2026 η Ουγγαρία θα έχει ολοκληρώσει το δικό της τμήμα, επιτρέποντας το ταξίδι Βελιγράδι-Βουδαπέστη (320 χιλιόμετρα) να διαρκεί μόλις 2 ώρες και 45 λεπτά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Σερβίας ανακοίνωσε πως το επόμενο μεγάλο σιδηροδρομικό έργο θα είναι ο εκσυγχρονισμός της γραμμής Βελιγράδι-Νις προς το νότο, έργο που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η ανακατασκευή της γραμμής από το Νόβι Σαντ έως τη Σουμπότιτσα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021, με χρηματοδότηση από κινέζικη τράπεζα και κατασκευή από κοινοπραξία κινεζικών εταιρειών. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβανόταν και η ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου 2024.

Ωστόσο, τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, κατέρρευσε το τσιμεντένιο γείσο πάνω από την πρόσοψη του σταθμού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε έντονες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας, με φοιτητές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα, με πορείες και αποκλεισμούς δρόμων, ενώ κύριο αίτημα των διαδηλωτών παραμένει η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Εκτιμάται ότι ο φόβος νέων κινητοποιήσεων οδήγησε την προεδρία της Δημοκρατίας να μην εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τα εγκαίνια της σιδηροδρομικής γραμμής. Ενδεικτικό είναι ότι πρόσκληση για το ταξίδι του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στη Σουμπότιτσα έλαβαν μόνο δημοσιογράφοι φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης.

