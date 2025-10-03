Τουρκία: Συνέλαβε ύποπτο πράκτορα της Μοσάντ

Κλιμακώνει την ένταση με το Ισραήλ η Τουρκία, καθώς ανακοινώθηκε ότι συνέλαβε ένα άτομο για το οποίο εκφράζονται υποψίες ότι πρόκειται για πράκτορα της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, ενώ ξεκίνησε ποινική έρευνα για την αναχαίτιση του στολίσκου Sumud από το Ισραήλ.

Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών (MIT) ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον Σερκάν Σισέκ, επίσης γνωστό ως Μοχάμεντ Φατίχε Κελές, στην «Επιχείρηση Matron».

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο Σισέκ φέρεται να στρατολογήθηκε μέσω της πλατφόρμας WhatsApp από έναν αξιωματικό που αναγνωρίστηκε ως Φαϊζάλ Ρασίντ για να παρακολουθήσει έναν φιλοπαλαιστίνιο ακτιβιστή στο Μπασακσεχίρ.

Αναφέρθηκε ότι έλαβε 4.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα για τέσσερις ημέρες παρακολούθησης, αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει τον στόχο του και στη συνέχεια συνελήφθη όταν προσπάθησε να εισέλθει σε ένα συγκρότημα κατοικιών.

Έρευνα

Ταυτόχρονα, η Άγκυρα εντείνει την αντίδρασή της στην αναχαίτιση του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα από το Ισραήλ. Σε μια ολονύχτια επιχείρηση το Ισραηλινό Ναυτικό αναχαίτισε 39 σκάφη που μετέφεραν περισσότερους από 400 ακτιβιστές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ασντόντ για ανάκριση και απέλαση.

Μεταξύ των κρατουμένων ήταν εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, του εγγονού του Νέλσον Μαντέλα, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπροσώπων διαφόρων κρατών.

Η Τουρκία καταδίκασε την επιχείρηση ως «τρομοκρατική πράξη που έθεσε σε κίνδυνο αθώους πολίτες».

Ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι έχει κινηθεί ποινική έρευνα κατά του Ισραήλ, με κατηγορίες για απαγωγή, κλοπή οχημάτων και καταστροφή περιουσίας.

Η ρητορική στην Άγκυρα έχει γίνει πιο έντονη. Ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ ήταν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και χαρακτήρισε την κυβέρνηση «σύγχρονους Ναζί». Απαίτησε την «άμεση απελευθέρωση» των 24 Τούρκων πολιτών και ξένων ακτιβιστών που κρατούνται στη θάλασσα.

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται μετά από μια σειρά υποθέσεων κατασκοπείας στην Τουρκία που συνδέονται με το Ισραήλ. Τον Μάιο, ένα δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης συνολικού ύψους σχεδόν εκατό ετών σε μέλη μιας οικογένειας που κατηγορούνταν για τη λειτουργία κατασκοπευτικού κυκλώματος της Μοσάντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.