Δήλωση του Όλιβερ Βάρχεϊ για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς μάς υπενθυμίζει τις 1,7 εκατομμύρια ζωές που χάνονται κάθε χρόνο από καρδιαγγειακές παθήσεις, την υπ’ αριθμόν ένα αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Πέρα όμως από τον ανθρώπινο πόνο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επιφέρουν οικονομικό κόστος και κόστος υγειονομικής περίθαλψης περίπου 282 δισ. ευρώ ετησίως. Θα έπρεπε να είχαμε αναλάβει δράση προ πολλού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει ήδη πάνω από 160 εκατ. ευρώ σε έργα με τα κράτη μέλη και με ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση του κόστους των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Όμως, πρέπει να πάμε ακόμα πιο πέρα, μαζί, για να βελτιώσουμε την καρδιακή υγεία για όλους και για όλες. Γι’ αυτό ετοιμάζουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία.

Το σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία θα έχει διατομεακή προσέγγιση και θα καλύπτει την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη θεραπεία και τη διαχείριση, καθώς και την αποκατάσταση. Επίσης, θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά και εξατομικευμένα εργαλεία. Το σχέδιο θα καλύψει επίσης τα κενά στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού.

Για να στεφθεί με επιτυχία το σχέδιο, χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη δέσμευση όλων. Επί του παρόντος συλλέγουμε στοιχεία και απόψεις από ασθενείς, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τον κλάδο, εμπειρογνώμονες και το ευρύ κοινό.

Το σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς είναι «Don't miss a beat». Κι εμείς δεν θα χάσουμε λεπτό στο έργο της βελτίωσης της καρδιαγγειακής υγείας στην ΕΕ. Σκοπεύω να παρουσιάσω το σχέδιό μας έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Σας καλώ να μας συντροφέψετε σ’ αυτό το ταξίδι.

Λένα Φλυτζάνη

