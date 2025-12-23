Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ,εξαπέλυσε μια νέα προειδοποίηση προς τον Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας ότι «θα ήταν έξυπνο» για τον ηγέτη της Βενεζουέλας να παραιτηθεί, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει την εκστρατεία πίεσης που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία και την Κίνα.

Μιλώντας στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα τη Δευτέρα, πλαισιωμένος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Τραμπ υπονόησε ότι είναι έτοιμος να εντείνει περαιτέρω τις εντάσεις μετά από τέσσερις μήνες αυξανόμενης πίεσης προς το Καράκας, σημειώνει το Al Jazeera.

Όταν ρωτήθηκε αν ο στόχος ήταν να αναγκάσει τον Μαδούρο να παραιτηθεί, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Λοιπόν, νομίζω ότι πιθανότατα θα... Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο, τι θέλει να κάνει. Νομίζω ότι θα ήταν έξυπνο εκ μέρους του να το κάνει. Αλλά, ξαναλέω, θα το μάθουμε».

«Αν θέλει να κάνει κάτι, αν παίξει σκληρά, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορεί να παίξει σκληρά», πρόσθεσε ο Αμερικανός ηγέτης.

Ο Τραμπ απηύθυνε την τελευταία του απειλή, καθώς η Αμερικανική Ακτοφυλακή συνέχισε για δεύτερη ημέρα να καταδιώκει ένα τρίτο πετρελαιοφόρο, το οποίο χαρακτήρισε ως μέρος ενός «σκοτεινού στόλου» που χρησιμοποιεί η Βενεζουέλα για να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις.

«Η υπόθεση προχωράει και τελικά θα το πάρουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε επίσης να κρατήσει τα δύο πλοία και τα σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας που έχει κατασχέσει μέχρι στιγμής η ακτοφυλακή.

«Ίσως το πουλήσουμε. Ίσως το κρατήσουμε. Ίσως το χρησιμοποιήσουμε στα στρατηγικά αποθέματα», είπε. «Το κρατάμε. Κρατάμε και τα πλοία», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.