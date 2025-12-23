«Με αντιτουρκικό αίσθημα συναντήθηκαν οι Μητσοτάκης, Νετανιάχου και Χριστοδουλίδης», σχολιάζει τη χθεσινή τριμερή η τουρκική εφημερίδα Hurriyet ενώ η Milliyet - σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη - κάνει λόγο για «συμμαχία του κακκού».

Ειδικότερα, ο σημερινός τίτλος τίτλος της Hurriyet είναι «Οι ηγέτες της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων πήγαν στον Νετανιάχου, τους ένωσε το αντιτουρκικό αίσθημα» και συγκεκριμένα η τουρκική εφημερίδα γράφει: «Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενοχλημένος από την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συναντήθηκε χθες στην Ιερουσαλήμ για τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής διοίκησης, Χριστοδουλίδη. Οι Έλληνες και οι Κύπριοι επιδιώκουν να αυξήσουν τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και προσπαθούν επίσης να εξασφαλίσουν έναν ρόλο στη σχεδιαζόμενη δύναμη στη Γάζα». ΑΚόμη, η ίδια εφημερίδα προσθέτει: «Ο Νετανιάχου, στη δήλωσή του, δεν κατονόμασε αλλά αναφέρθηκε άμεσα στην οθωμανική εποχή, στοχεύοντας την Τουρκία και λέγοντας: «Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ βρίσκονταν υπό αυτοκρατορική κυριαρχία. Απευθύνομαι σε όσους θέλουν να αναβιώσουν την αυτοκρατορική εποχή στην περιοχή. Ξεχάστε το, μην το σκέφτεστε καν. Εμείς οι τρεις χώρες είμαστε ικανές να αμυνθούμε». Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσαν επίσης ότι θα έχουν «απεριόριστη συνεργασία» με το Ισραήλ σε στρατιωτικές, τεχνολογικές και εμπορικές σχέσεις».

«Κοινοί λογαριασμοί στη συμμαχία του κακού», είναι στο μεταξύ ο τίτλος της Milliyet, με την τουρκική εφημερίδα να σχολιάζει: «Στο Ισραήλ αναφέρουν πως οι τρεις χώρες συμμαχούν απέναντι στην Τουρκία. Η συνάντηση των τριών ηγετών έγινε την ώρα της επίσκεψης της τουρκικής αντιπροσωπείας στη Δαμασκό».

Τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζουν επίσης ότι η συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη - Νετανιάχου «προκαλεί την προσοχή της Άγκυρας» ενώ κάνουν λόγο και για «αντιτουρκική συμμαχία».

Ειδικότερα, η παρουσιάστρια του τηλεοπτικού σταθμού NTV σημείωσε ότι «είναι εκτός των συνόρων μας αλλά υπάρχει μια συνάντηση που προκαλεί την προσοχή της Άγκυρας και εκεί θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Οικοδεσπότης είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, φιλοξενούμενοι είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης. Είναι σημαντική η συνάντηση καθώς αυτές οι τρεις χώρες είναι παράγοτες που παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση των ισορροπιών δυνάμεων στην Αν.Μεσόγειο και για αυτό κοιτάζουμε τις λεπτομέρειες της».

Ο Σελίμ Σαγάρι, ανταποκριτής του NTV στη Λευκωσία, δήλωσε από τη μεριά του: «Αυτό που προκύπτει είναι η αγορά οπλικών συστημάτων που θα αγοράσει η Ελλάδα από το Ισραήλ και το δεύτερο είναι η συμμετοχή της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων στις δυνάμεις σταθερότητας στη Γάζα».

Παράλληλα, στο Δελτίο Ειδήσεων του A Haber δημοσιογράφος σχολίασε: «Όπως ξέρετε υπάρχει μια συμμαχία απέναντι στα βήματα που κάνει η Τουρκία στην Αν. Μεσόγειο και στη Γάζα. Είναι η συμμαχία της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης αποφάσισε να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον Νετανιάχου».

Τουρκική «απόβαση» στη Συρία

Εν τω μεταξύ, τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουρκική «απόβαση» αξιωματούχος στη Συρία και για «προειδοποίηση για Κούρδους και Ισραήλ», καθώς ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Διευθυντής της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών της Τουρκίας Ιμπραήμ Καλίν και ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ επισκέφθηκαν τη Δαμασκό για συναντήσεις με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αλ Σαράα και αξιωματούχους.

Σημειώνεται επίσης ότι η Τουρκία αποφάσισε την παράταση της παραμονής των τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη. «Μια άλλη χώρα με την οποία έχουμε βαθιούς ιστορικούς δεσμούς είναι η Λιβύη, η οποία είναι γειτονική μας χώρα στη Μεσόγειο. Η θαλάσσια συνεργασία μας, η οποία καθιερώθηκε με το «Μνημόνιο Συνεργασίας για την Οριοθέτηση των Θαλάσσιων Περιοχών Δικαιοδοσίας» που υπογράφηκε το 2019, έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια και η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης», δήλωσε ο Γκιουλέρ.

Η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet ανέφερε εν τω μεταξύ ότι «η στρατοχωροφυλακή εξέδωσε προειδοποίηση για τρομοκρατία στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη: Το ISIS ενδέχεται να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις λόγω της Πρωτοχρονιάς».

