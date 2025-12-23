Έναν «νέας κλάσης Τραμπ» αριθμός θωρηκτών, μεγαλύτερων, ταχύτερων και «100 φορές ισχυρότερων» από οποιοδήποτε άλλο περιλαμβάνουν τα σχέδια για την ανάκαμψη της ναυτικής πολεμικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, μίλησε για τον ανανεωμένο «Χρυσό Στόλο», ο οποίος θα συμβάλει στην εδραίωση της ναυτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ.

«Τα ισχυρότερα στην ιστορία»

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κατασκευάζουν τρία μεγάλα αεροπλανοφόρα, ενώ τα σχέδια για το Ναυτικό περιλαμβάνουν την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας θωρηκτών, η οποία, όπως είπε, θα είναι μεγαλύτερη, ταχύτερη και 100 φορές ισχυρότερη από οποιοδήποτε προηγούμενο πολεμικό πλοίο που έχει κατασκευαστεί στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την κατασκευή μιας νέας «κλάσης Τραμπ» θωρηκτών, μεγαλύτερων, ταχύτερων και «100 φορές ισχυρότερων» από οποιοδήποτε άλλο - με στόχο την εδραίωση της ναυτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ, ξεκινώντας με δύο πλοία ως μέρος ενός διευρυμένου «Χρυσού Στόλου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το έργο θα επεκταθεί τελικά, ώστε να συμπεριλάβει 20 έως 25 νέα σκάφη.

Η σχεδιαζόμενη κατασκευή πολεμικών πλοίων θα οδηγήσει τελικά σε «περισσότερη χωρητικότητα και ισχύ πυρός υπό κατασκευή από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία», δήλωσε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, προσθέτοντας ότι τα εξαρτήματα θα κατασκευαστούν σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ.

Είπε ότι τα θωρηκτά δεν θα διαθέτουν μόνο τα «μεγαλύτερα πυροβόλα» που έχουν μεταφερθεί ποτέ σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, αλλά θα μεταφέρουν επίσης πυρηνοκίνητους πυραύλους κρουζ. Το πρώτο από τα νέα θωρηκτά θα ονομαστεί USS Defiant.

Εκτός από τη νέα κατηγορία θωρηκτών, ο «Χρυσός Στόλος» προβλέπει αύξηση του αριθμού άλλων τύπων πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένης μιας μικρότερης, πιο ευέλικτης κατηγορίας φρεγατών που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως από το Ναυτικό των ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ.

«Τα χρειαζόμαστε τώρα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε τις εκτιμήσεις του για την ακριβή και αργή φύση της αμυντικής βιομηχανίας των ΗΠΑ και υποσχέθηκε δραματικές αλλαγές που θα κάνουν την παραγωγή πολεμικού εξοπλισμού πιο ευέλικτη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με μεγάλους εργολάβους στον τομέα της άμυνας την επόμενη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στην παραγωγή και τις υπερβάσεις κόστους, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα εκτελεστικό διάταγμα για τον περιορισμό των μερισμάτων, των επαναγορών μετοχών και των αμοιβών των στελεχών, σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις θα εξετάσουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίζουν οι αποζημιώσεις των στελεχών, οι επαναγορές μετοχών και τα μερίσματα στην αδυναμία των εταιρειών να επιτύχουν τους στόχους παραγωγής.

«Θα αρχίσουμε να ξοδεύουμε χρήματα για την κατασκευή αεροπλάνων και πλοίων, και όλων όσων χρειαζόμαστε, όχι σε 10 και 15 χρόνια. Τα χρειαζόμαστε τώρα», τόνισε ο Τραμπ.

«Θα κρατήσουμε τα κατασχεμένα πλοία»

Αναφορικά με το πετρέλαιο που κατάσχεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μπορεί να το κρατήσουν ή να το πουλήσουν, προσθέτοντας ότι θα κρατήσουν τα κατασχεμένα πλοία.

«Ίσως το πουλήσουμε, ίσως το κρατήσουμε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν στόχος της κυβέρνησής του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, να εγκαταλείψει την εξουσία, ο Τραμπ απάντησε:

«Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του».

Ταϊλάνδη-Καμπότζη και Ρωσία-Ουκρανία «εντάξει»

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος, επανέλαβε τα σχέδιά του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας στην αμερικανική «επικράτεια», η οποία άλλωστε αποτελεί μία από τις βασικές προαναγγελίες και στοχεύσεις του όταν ανέλαβε την ηγεσία των ΗΠΑ, ενώ έκανε μια σύντομη αναφορά στις εχθροπραξίες Ταϊλάνδης-Καμπότζης, οι οποίες συνεχίζονται παρά την παρέμβαση του για κατάπαυση του πυρός.

«Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση», είπε ωστόσο.

Τέλος, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πηγαίνουν «εντάξει».

Οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει μια σειρά από συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και οι αναφορές για πρόοδο είναι γενικά ασυνεπείς, με τη Ρωσία και την Ουκρανία να εξακολουθούν να διαφέρουν σε ορισμένα βασικά ζητήματα.

Δείτε τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ:

