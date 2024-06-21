Σε μία κίνηση που αποκλίνει από τις προεκλογικές τοποθετήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη ότι θέλει να δώσει πράσινες κάρτες σε ξένους φοιτητές που αποφοιτούν από κολέγια των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά με τις προθέσεις τεχνολογικών εταιρειών να προσελκύσουν τους «καλύτερους και τους πιο έξυπνους» στη διάρκεια ενός podcast με επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και επενδυτές τεχνολογίας.

«Αυτό που θέλω να κάνω και αυτό που θα κάνω είναι όταν κάποιος αποφοιτά από ένα κολέγιο, θα παίρνει αυτόματα μαζί με το δίπλωμά του μια πράσινη κάρτα για να μπορεί να μείνει σε αυτή τη χώρα. Και αυτό περιλαμβάνει και τα junior κολέγια, οποιονδήποτε αποφοιτήσει από ένα κολέγιο, είπε ο Τραμπ.

Η μετανάστευση αποτελεί το κύριο ζήτημα που έχει προβάλλει στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Η πρότασή του να πρόσφερε πράσινες κάρτες - που ανοίγουν τον δρόμο για την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας – ενδεχομένως σε εκατοντάδες χιλιάδες ξένους πτυχιούχους, αποτελεί μία σαρωτική επέκταση της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ, η οποία αποκλίνει έντονα από προηγούμενα μηνύματά του για τους αλλοδαπούς.

Ο Τραμπ λέει συχνά κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεών του ότι οι μετανάστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ θέτουν παράνομα σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και κλέβουν θέσεις εργασίας και κρατικούς πόρους, ενώ κάποτε υποστήριξε ότι «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας». Υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης στην ιστορία των ΗΠΑ εάν εκλεγεί.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας στο podcast «All-In», ο Τραμπ κατηγόρησε την πανδημία του κορωνοϊού για το ότι δεν μπόρεσε να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα όσο ήταν πρόεδρος. Είπε ότι γνωρίζει ιστορίες ανθρώπων που αποφοιτούν από κορυφαία κολέγια και θέλουν να μείνουν στις ΗΠΑ, αλλά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν βίζα για να το κάνουν και αναγκάζονται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, αναφέροντας συγκεκριμένα την Ινδία και την Κίνα. Είπε ότι εκεί και γίνονται πολυδισεκατομμυριούχοι, απασχολώντας χιλιάδες εργαζόμενους.

«Χρειάζεστε μια ομάδα ανθρώπων για να εργαστούν για την εταιρεία σας», είπε ο Τραμπ στους επενδυτές. «Και πρέπει να είναι έξυπνοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από έξυπνοι. Χρειάζεστε λαμπρούς ανθρώπους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.