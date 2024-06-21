Ο πρεσβευτής της Αρμενίας στο Ισραήλ κλήθηκε στο ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί "σοβαρή επίπληξη" μετά την ανακοίνωση της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από το Γερεβάν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

"Μετά την αναγνώριση από την Αρμενία παλαιστινιακού κράτους, το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρεσβευτή της Αρμενίας για να του επιδώσει σοβαρή επίπληξη", αναφέρει χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

