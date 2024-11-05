Με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών το ερώτημα που τίθεται ευλόγως είναι: Τι θα συμβεί εάν ο πρώην πρόεδρος ανακηρύξει ξανά πρόωρα τον εαυτό του νικητή;

Τα αποτελέσματα ή το ποιος από τους υποψήφιους είναι πιο κοντά στη νίκη ενδέχεται να είναι εμφανή από το βράδυ της Τρίτης.

Όμως, όπως εξηγεί το Bloomberg, καθώς ο τελικός απολογισμός θα μπορούσε να διαρκέσει μέρες, έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες ότι μπορεί ο Τραμπ να ανακηρύξει τον εαυτό του ως τον επόμενο πρόεδρο. Ο μεγαλύτερος φόβος έγκειται στο ενδεχόμενο να υπάρξει επανάληψη του 2020, όταν ο τότε πρόεδρος ισχυρίστηκε ψευδώς ότι κέρδισε τις εκλογές και κατηγόρησε τις πολιτείες που εξακολουθούσαν να μετρούν ψήφους ότι διαπράττουν νοθεία.

Αυτές οι δηλώσεις έδωσαν τον τόνο για τις επόμενες εβδομάδες, κατά τις οποίες οι σύμμαχοι του Τραμπ επιδόθηκαν σε δεκάδες αποτυχημένες νομικές ενέργειες για να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα των εκλογών με τους υποστηρικτές του να εισβάλλουν τελικά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την πιστοποίηση της νίκης του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η ψηφοφορία κλείνει την Τρίτη και ορισμένες πολιτείες θα ανακοινώσουν το ίδιο βράδυ το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων τους, ενώ σε άλλες η καταμέτρηση των ψήφων θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες, ιδιαίτερα σε εκείνες που διεξήχθη πρόωρη ψηφοφορία.

Ο Τραμπ είπε στο ABC News την Κυριακή ότι αναμένει ότι θα είναι ξεκάθαρο από το ίδιο βράδυ των εκλογών το ποιος θα είναι ο νικητής, γεγονός που θα διέψευδε τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι δύο υποψήφιοι δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

Παράλληλα, σε μια συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να «πάρουν εβδομάδες» και ισχυρίστηκε χωρίς στοιχεία, ότι οι Δημοκρατικοί θα χρησιμοποιούσαν την επόμενη περίοδο για να κλέψουν τις εκλογές.

Ορισμένα αποτελέσματα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν πιο γρήγορα από ό,τι το 2020, με κάποιες από τις επαμφοτερίζουσες πολιτείες «swing states» μάλιστα όπως το Μίσιγκαν, να λαμβάνουν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση για να επιταχύνουν την καταμέτρηση. Τις τελευταίες εκλογές, η Πενσυλβάνια ανακοίνωσε τα αποτελέσματα το Σάββατο, ανακηρύσσοντας τον Μπάιντεν νικητή.

Ωστόσο, το Ουισκόνσιν και η Πενσυλβάνια είναι μεταξύ των έξι πολιτειών των ΗΠΑ που δεν επιτρέπουν στους αξιωματούχους να ξεκινήσουν την επεξεργασία και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που στέλνονται μέσω ταχυδρομείου μέχρι την ημέρα των εκλογών. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν εκκρεμή ψηφοδέλτια για καταμέτρηση μετά το βράδυ των εκλογών και καθιστά αδύνατη τη γρήγορη έκδοση των αποτελεσμάτων ειδικά εάν οι δύο υποψήφιοι είναι κοντά.

«Μπορείτε να φανταστείτε — ξοδεύουν όλα αυτά τα χρήματα σε τεχνολογία και θα πουν: «Μπορεί να χρειαστούμε επιπλέον 12 ημέρες για να προσδιορίσουμε το αποτέλεσμα», είπε ο Τραμπ. «Και τι πιστεύετε ότι συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτών των 12 ημερών;»

Τι αναμένει το επιτελείο της Χάρις

Το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις προειδοποίησε ότι αναμένουν από τον Τραμπ να εκμεταλλευτεί τις αρχικές μετρήσεις και τις καθυστερήσεις για να ανακηρύξει τον εαυτό του νικητή και να χαρακτηρίσει τη διαδικασία ως δόλια.

Μια τέτοια δήλωση από τον Τραμπ θα μπορούσε να προηγείται των επίσημων αποτελεσμάτων από τα ειδησεογραφικά δίκτυα και το Associated Press, αλλά θα διαδοθεί γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα τροφοδοτήσει τους ισχυρισμούς του πρώην προέδρου.

«Πιστεύω ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πει, «Γεια, κέρδισα», είπε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης του Ουισκόνσιν Τόνι Έβερς, Δημοκρατικός. «Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό».

Η πρόεδρος του επιτελείου της Κάμαλα Χάρις, Τζεν Ο'Μάλεϊ Ντίλον, δημοσίευσε ένα βίντεο καλώντας τους υποστηρικτές να μην ανησυχήσουν εάν ο Τραμπ όντως κηρύξει τη νίκη.

«Μην ξεγελιέστε, μην ανησυχείτε», είπε. «Η μη κομματικές υπηρεσίες που παρακολουθούν την εκλογική διαδικασία και είναι επιφορτισμένες με την καταμέτρηση έχοντας την εμπειρία των τελευταίων πολλών εκλογών, δεν πρόκειται να επηρεαστούν από αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ».

Αλλά οι ψευδείς ισχυρισμοί και η παραπληροφόρηση του Τραμπ αναμένεται να εξαπλωθούν ευρύτερα.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Facebook έχει περιορίσει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Η αγορά του X από τον Ίλον Μασκ όχι μόνο έχει αμβλύνει αυτές τις προσπάθειες, αλλά και ο ίδιος ο Μασκ έχει μετατραπεί σε πηγή ψευδών ειδήσεων.

Ένας εκπρόσωπος της Meta Platforms Inc., μητρική του Facebook, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «έτοιμη να αντιδράσει» εάν ένας υποψήφιος αμφισβητήσει τα εκλογικά αποτελέσματα ή κηρύξει πρόωρα τη νίκη. Ωστόσο, η εταιρεία είπε επίσης ότι οι χρήστες ένιωσαν ότι τα εργαλεία που κατευθύνουν προς ακριβείς εκλογικές πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν υπερβολικά το 2020, όταν ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του εξαπέλυσαν ένα κύμα ψευδών πληροφοριών για τα αποτελέσματα. Αυτή τη φορά, η Meta θα παρακολουθεί τις αναρτήσεις και θα αναπτύσσει τα εργαλεία μόνο με στοχευμένο τρόπο, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος.

Ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή είναι στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, το οποίο ο Μασκ έχει μετατρέψει σε εργαλείο ανταλλαγής μηνυμάτων των Ρεπουμπλικανών. Ενώ η πλατφόρμα χρησιμοποιεί σημειώσεις της κοινότητας για να ελέγξει ισχυρισμούς, δεν είναι σαφές εάν η υπηρεσία θα χαρακτηρίσει διαφορετικά τα ψεύδη που αφορούν στις εκλογές καθώς και ο ίδιος ο Μασκ βοήθησε να διαδώσει την ψευδαίσθηση ότι ο Τραμπ θα καταφέρει μια συντριπτική νίκη.

Οι ομοσπονδιακές αρχές, εν τω μεταξύ, άρχισαν να εκδίδουν ευρείες ανακοινώσεις όταν παρατηρούν δραστηριότητες παραπληροφόρησης που υποκινείται από ξένους παράγοντες. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση τεχνητών βίντεο και φωτογραφιών που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι υπηρεσίες δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένη περιγραφή των ανακριβειών γεγονός που υπογραμμίζει ότι είναι απίθανο να παρέμβουν εναντίον του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων.

Η εκστρατεία του Τραμπ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, αλλά ο Τζέισον Μίλερ, ανώτερος σύμβουλος της εκστρατείας του Τραμπ, είπε στους δημοσιογράφους ότι «όταν είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε το όριο των 270, τότε θα κηρύξουμε τη νίκη». Ο Μίλερ αρνήθηκε να πει σε ποια στοιχεία θα στηριχθεί η εκστρατεία για την καταμέτρηση των εκλογικών ψήφων.

Μιλώντας στο ABC, ο πρώην πρόεδρος αναγνώρισε ότι μπορεί να χάσει, αλλά είπε ότι πιστεύει ότι έχει μεγάλο προβάδισμα, το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται στις δημοσκοπήσεις.

«Δεν έπρεπε να φύγω»

«Νομίζω ότι έχω ένα αρκετά σημαντικό προβάδισμα, αλλά, θα μπορούσατε να πείτε, ναι, ναι, ότι είναι πιθανό και να χάσω. Θα μπορούσαν να συμβούν άσχημα πράγματα», είπε.

Στην Πενσυλβάνια, ο Τραμπ ανέφερε ότι μετάνιωσε που τελικά εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο μετά την ήττα του το 2020 - μια ενέργεια που οι σύμμαχοί του επισημαίνουν όταν οι Δημοκρατικοί ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ προσπάθησε να εμποδίσει τη διαδικασία.

«Δεν έπρεπε να φύγω, εννοώ, ειλικρινά», είπε ο Τραμπ. «Τα πήγαμε τόσο καλά».

Η Ντάνα Ρέμους, η οποία ηγείται της νομικής ομάδας της Κάμαλα Χάρις, είπε ότι τελικά πίστευε ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ δεν θα αντέξουν σε νομικό έλεγχο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς το 2020 και όταν έπρεπε να τους υπερασπιστεί στο δικαστήριο, έχασε», είπε ο Ρέμους.

«Θα ζητούσα, συγκεκριμένα, από τους ανθρώπους που δεν έχουν ψηφίσει ακόμη να μην πέσουν στην τακτική του», είπε η Χάρις την Κυριακή. «Σκοπός είναι να αποσπάσει την προσοχή από το γεγονός ότι έχουμε και υποστηρίζουμε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη χώρα μας».

Η πίεση στα ΜΜΕ

Ένα καθυστερημένο αποτέλεσμα και η αναταραχή που θα δημιουργήσει ο Τραμπ εφόσον δηλώσει ψευδώς ότι είναι ο νικητής θα αυξήσουν την πίεση στα μέσα ενημέρωσης που πρέπει να σταθμίσουν πώς να καλύψουν και να διαμορφώσουν τα τους ισχυρισμούς του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτική της χαοτικής κατάστασης ήταν η μετάδοση της πρόωρης πρόβλεψης του Fox News το 2020 ότι ο Μπάιντεν είχε κερδίσει την Αριζόνα που τελικά αποδείχθηκε ακριβής. Μέλη του επιτελείου του Τραμπ - και ορισμένοι από τους ιθύνοντες του δικτύου - άρχισαν αμέσως να ασκούν πιέσεις για να αντιστρέψουν την είδηση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αποφύγει να απαντήσουν στο ερώτημα πώς περιμένουν από τον Τραμπ να υποδεχθεί τα αποτελέσματα και αν θα παραδεχτεί μια ήττα.

«Είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσει, χωρίς καμία αμφιβολία», είπε ο γερουσιαστής Tim Scott στο CNN την Κυριακή. «Πιστεύω ότι θα έχουμε δίκαιες εκλογές».



