Ο Ρεπουμπλικανός Α. Μπισμπίκος στον ΣΚΑΪ για πιθανή νέα θητεία Τραμπ

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στις ΗΠΑ κι ενω ο πλανήτης παρακολουθεί ένα προεκλογικό θρίλερ να εξελίσσεται στο δρόμο των δύο μονομάχων προς το Λευκό Οίκο, ο ελληνοαμερικανός πρώην δήμαρχος του Κόλτσεστερ, Άντριου Μπισμπίκος μιλά αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ και την Κορίνα Γεωργίου κι εκτιμά τι θα φέρει μια πιθανή νέα θητεία Τραμπ αλλά και πώς θα επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το όραμα του Ντόναλντ Τραμπ για την Αμερική; Τι είδους χώρα υπόσχεται στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών την επόμενη ημέρα των εκλογών;

Α. Μπισμπίκος: Αυτή τη στιγμή για τους ψηφοφόρους, υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα που θεωρώ ότι θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Το πρώτο είναι η οικονομία. Η οικονομική ασφάλεια είναι το νούμερο ένα θέμα αυτών των εκλογών. Επί Τραμπ, ο πληθωρισμός ήταν πολύ χαμηλός, οι φόροι μειώθηκαν και οι Αμερικανοί είχαν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν χρήματα. Πιστεύω πραγματικά ότι με τον Τράμπ θα επιστρέψουμε σε εκείνες τις ημέρες οικονομικής ασφάλειας. Το δεύτερο βασικό θέμα σε αυτές τις εκλογές είναι η μετανάστευση. Η Χάρις ήταν ο "τσάρος" των συνόρων για τριάμισι χρόνια κι επί των ημερών της είδαμε εκατομμύρια παράνομους μετανάστες να εισρέουν στη χώρα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 11,5 έως 21 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί οι παράνομοι μετανάστες παίρνουν δωρεάν στέγαση, επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και δικαιούνται δωρεάν τρανσέξουαλ επεμβάσεις ενώ βρίσκονται στη φυλακή. Τα αδύναμα σύνορα επέτρεψαν επίσης την αύξηση της διακίνησης ναρκωτικών και ανθρώπων από τα καρτέλ. Έχει παρατηρηθεί αύξηση των συμμοριών από τη Βενεζουέλα που διεισδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν επίσης συνδεθεί με πληθώρα δολοφονιών. Οι μετανάστες έρχονται στη χώρα, παραβιάζουν το νόμο για να έρθουν εδώ και εκμεταλλεύονται το σύστημα. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί πολλοί Αμερικανοί μπορεί να είναι απογοητευμένοι με αυτό. Έτσι, η διασφάλιση των συνόρων μας είναι κάτι που πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα θέσει άμεσα σε εφαρμογή. Και φυσικά, νομίζω ότι το τρίτο βασικό ζήτημα εδώ είναι η παγκόσμια σταθερότητα. Υπό τον Τραμπ, δεν υπήρχαν πόλεμοι, υπό τους Μπάιντεν-Χάρις, οι παγκόσμιοι ηγέτες είδαν αδυναμία. Υπήρξαν δύο σημαντικοί πόλεμοι με υπερβολική αιματοχυσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα το κάνει αυτό και θα διαπραγματευτεί την ειρήνη στους δύο ανησυχητικούς πολέμους.

Η κούρσα για τον Λευκό Οίκο βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Πιστεύετε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, αν δεν είναι ευνοϊκό γι' αυτόν;

Α. Μπισμπίκος: Ναι το πιστεύω. Έχει αναφέρει σε διάφορες προεκλογικές ομιλίες και συνεντεύξεις ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα μιας δίκαιης εκλογικής διαδικασίας.

Πιστεύετε ότι θα είναι δίκαιες οι εκλογές;

Α. Μπισμπίκος: Το ελπίζω. Υπήρξαν και στο παρελθόν προβλήματα με τις εκλογές. Πρόσφατα στη Βιρτζίνια υπήρχαν παράνομοι μετανάστες που ήταν στους εκλογικούς καταλόγους και το Ανώτατο Δικαστήριο αφαίρεσε αυτούς τους παράνομους μετανάστες από τους εκλογικούς καταλόγους.

Πώς πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε τις δημοσκοπήσεις; Η Χάρις είχε ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Τραμπ στους εθνικούς μέσους όρους των δημοσκοπήσεων από τότε που μπήκε στην κούρσα στα τέλη Ιουλίου, και παραμένει μπροστά. Υπάρχουν όμως κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προηγείται.

Α. Μπισμπίκος: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξασφαλίσει την προεδρία ένας υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει 270 εκλεκτορικές ψήφους από τις 538 και σε κάθε πολιτεία αναλογεί ένας συγκεκριμένος αριθμός ψήφων με βάση τον πληθυσμό της. Υπάρχουν επτά πολιτείες - κλειδιά που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Real Clear Politics, η οποία λαμβάνει υπόψη της πολλαπλές δημοσκοπήσεις και τις σταθμίζει ανάλογα, ο Τραμπ προηγείται σε όλες αυτές τις πολιτείες εκτός από το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν. Εάν οι σημερινές δημοσκοπήσεις αντανακλούσαν ένα αποτέλεσμα, ο Τραμπ θα είχε 287 ψήφους έναντι 251 ψήφων της Χάρις.

Βλέπουμε τοξική ρητορική στα τελευταία χιλιόμετρα της κούρσας για τον Λευκό Οίκο. Θα γίνει χειρότερη, κατά τη γνώμη σας;

Α. Μπισμπίκος: Η ρητορική ήταν εμπρηστική και από τις δύο πλευρές, κάτι που είναι τυπικό στην πολιτική των ΗΠΑ. Πρόσφατα, ο Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε όλους τους υποστηρικτές του Τραμπ σκουπίδια. Η Καμάλα Χάρις αποκάλεσε τον Τραμπ φασίστα. Σε όλους αρέσει να χρησιμοποιούν λέξεις. Οι λέξεις μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες, όπως είδαμε. Υπήρξαν δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Ο Τραμπ δεν ήταν τέλειος στη γλώσσα του και στη ρητορική του επίσης. Και οι δύο πλευρές είναι ένοχες για σκληρή ρητορική κατά τη διάρκεια αυτής της πολιτικής περιόδου.

Η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις;

Α. Μπισμπίκος: Πρόκειται για έναν σημαντικό γεωπολιτικό σύμμαχο που χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι θα έχουν μια ισχυρή σχέση με βάση τα αμοιβαία στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα. Όσο για το ποιος θα είναι καλύτερος για την Ελλάδα, αν θα είναι η κ. Χάρις ή ο κ. Τραμπ; Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπό τον Τραμπ δεν υπήρξαν πόλεμοι στην "πίσω αυλή" της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία. Πιστεύω ότι ο Τραμπ θα πρέπει να ισορροπήσει. Θα υπάρξουν στιγμές που θα πάρει το μέρος της Ελλάδας σε καίρια ζητήματα και θα υπάρξουν στιγμές που θα πάρει το μέρος της Τουρκίας σε καίρια ζητήματα. Ως Ελληνοαμερικανός, έχω δει όλα αυτά τα χρόνια Αμερικανούς προέδρους να μην κάνουν καλή δουλειά βοηθώντας την Ελλάδα και άλλους να βοηθούν την Ελλάδα όταν το χρειαζόταν περισσότερο. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη και οι δύο του έδωσαν διθυραμβικές κριτικές όσον αφορά στη συνεργασία των δύο κρατών.

Πηγή: skai.gr

