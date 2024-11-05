Οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγουν. Προσδεθείτε

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η μεγάλη ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έφτασε. Οι κάλπες ανοίγουν και η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του νικητή ή της νικήτριας αρχίζει. Ντόναλντ Τραμπ εναντίον Κάμαλα Χάρις, η τελευταία πράξη.

Η προεκλογική εκστρατεία υπήρξε ιστορική. «Ταξίδεψε» ακόμη και εντός των δικαστικών αιθουσών, εξόρισε έναν υποψήφιο από την κούρσα και μάλιστα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, σημαδεύτηκε από δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ και κατέβασε στην αρένα τη δεύτερη γυναίκα στην πολιτική ιστορία της χώρας που πολεμά για να κερδίσει τον Λευκό Οίκο.

Ιστορικές όμως θα είναι και οι εκλογές. Όχι μόνον επειδή μέσω αυτών θα μπορούσε η χώρα να εκλέξει για πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρο, αλλά την πρώτη μαύρη γυναίκα πρόεδρο και μάλιστα ασιατικής καταγωγής. Παράλληλα, είναι ιστορικές γιατί εάν επανεκλεγεί πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι ο πρώτος υποψήφιος, από τον 19ο αιώνα και μετά, που επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, έχοντας ήδη χάσει μία φορά τις εκλογές και ο πρώτος ο οποίος εκλέγεται έχοντας καταδικαστεί.

Tα τελευταία μέτρα της κούρσας οι δύο υποψήφιοι τα διένυσαν κάνοντας πιτ - στοπ στις αμφίρροπες Πολιτείες. Τόσο η Κάμαλα Χάρις, όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρούν σταθερά στραμμένο το βλέμμα τους στην Πολιτεία - Κλειδί της Πενσυλβάνια, η οποία και φέρει το μεγαλύτερο έπαθλο ανάμεσα σε αυτές, δηλαδή τους περισσότερους εκλέκτορες και συγκεκριμένα 19. Η μεν Κάμαλα Χάρις παρουσιάζεται περισσότερο ενωτική επιμένοντας εδώ και 48 ώρες να μην κατονομάζει τον αντίπαλό της. Ο δε Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει έντονα τον παλιό κακό πολιτικό εαυτό του σκορπώντας τον φόβο πως ίσως αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα σε περίπτωση ήττας του.

Μέχρι σήμερα έχουν ψηφίσει περισσότεροι από 78 εκατομμύρια Αμερικανοί. Περισσότεροι δηλαδή από τους μισούς από τους τουλάχιστον 150 εκατομμύρια Αμερικανούς που αναμένεται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC, φαίνεται πως σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση οι Ρεπουμπλικανοί εμπιστεύονται περισσότερο, συγκριτικά με το παρελθόν, την επιστολική ψήφο αντιπροσωπεύοντας το 36,1% αυτών σε εθνικό επίπεδο. Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί αντιπροσωπεύουν το 38,9% των επιστολικών ψήφων. Επίσης, φαίνεται πως περισσότερες γυναίκες έχουν ψηφίσει σε σχέση με το παρελθόν. Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε έξι Πολιτείες οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 54,2% της πρόωρης ψηφοφορίας.

Σε ό,τι αφορά δε στις αμφίρροπες Πολιτείες τα μηνύματα είναι ανάμεικτα. Ενδεικτικά στη Τζόρτζια, μεταδίδει το BBC, έχει ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα το 50% των ψηφοφόρων - κυρίως λευκοί και περισσότερο ηλικιωμένοι συγκριτικά με την εκλογική αναμέτρηση του 2020, ευνοώντας μάλλον τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, στην Πενσυλβάνια έχουν ψηφίσει περισσότεροι Δημοκρατικοί, αν και είναι λιγότεροι από το 2020 όταν και ο Τζο Μπάιντεν έβαψε την Πολιτεία μπλε, κερδίζοντάς την.

Οι κάλπες κλείνουν απόψε το βράδυ αλλά, όπως όλα δείχνουν, δεν θα γνωρίζουμε παρά ημέρες αργότερα ποιος είναι ο νικητής ή νικήτρια των εκλογών.

Η μάχη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις θα κριθεί στο νήμα και θα αποδειχθεί για γερά νεύρα. Ήδη οι δημοσκοπήσεις το προδίδουν καθώς φέρνουν ισόπαλους τους δύο υποψηφίους, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι εάν πχ ακόμη και σε μία κομητεία υπάρχει νικητής, αλλά η διαφορά είναι οριακή, τότε μπορεί να χρειαστεί να υπάρξει επανακαταμέτρηση.

Από την εξίσωση δεν απουσιάζει και το γεγονός πως φέτος ενδέχεται τα αποτελέσματα να έρθουν ακόμη πιο… αργοπορημένα εξαιτίας των αλλαγών στον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων σε μία σειρά από Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων και των επτά συνολικά κρίσιμων Πολιτειών. Αξίζει δε να υπενθυμίσουμε ότι στη λιγότερο αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση του 2020, τα μεγάλα αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα δεν ανακήρυξαν τον Τζο Μπάιντεν νικητή παρά τέσσερις ημέρες αργότερα από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Αυτό το οποίο γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι το πότε θα ορκιστεί ο επόμενος ή επόμενη πρόεδρος της χώρας. Η 60η προεδρική ορκωμοσία θα λάβει χώρα στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

