Ομάδες που υποστηρίζουν τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνονται μέσω του Telegram με σκοπό να αμφισβητήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι ομάδες αυτές ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω της πλατφόρμας καλώντας τους εκλογικούς αντιπροσώπους του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου να οργανωθούν ώστε να είναι έτοιμοι να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα στις περιοχές που θα κερδίσει το Δημοκρατικό Κόμμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κάποιοι δημοσίευσαν εικόνες ενόπλων ανδρών ενώ άλλοι επιδίδονται στη διάδοση θεωριών συνωμοσίας μέσω των οποίων προειδοποιούν ότι οτιδήποτε λιγότερο από μια νίκη Τραμπ την Τρίτη θα πρόκειται για αδικία, ικανή να προκαλέσει εξέγερση.

«Η μέρα πλησιάζει γρήγορα που δεν θα είναι αρκετός ένας φράχτης», έγραφε μια ανάρτηση από οργάνωση του Οχάιο των Proud Boys, της ακροδεξιάς οργάνωσης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο. «Είτε θα στοιχηθείτε με την αντίσταση ή θα γονατίσετε και θα αποδεχτείτε πρόθυμα τον ζυγό της τυραννίας και της καταπίεσης».

Όλα τα μηνύματα δημοσιεύτηκαν στο Telegram, την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων στην οποία είναι εγγεγραμμένοι σχεδόν ένα δισεκατομμύριο χρήστες και που στο παρελθόν έχει γίνει προάγγελος πιθανών ενεργειών χάους που θα μπορούσαν να εκτυλιχθούν την ημέρα των εκλογών και μετά. Περισσότερο από άλλες κοινωνικές εφαρμογές, το Telegram αποτελεί κορυφαίο εργαλείο οργάνωσης για εξτρεμιστές, αναφέρουν οι New York Times.

Μια ανάλυση των NYT περισσότερων από ένα εκατομμύριο μηνυμάτων σε σχεδόν 50 κανάλια Telegram με περισσότερα από 500.000 μέλη αποκάλυψε ένα εκτεταμένο και διασυνδεδεμένο κίνημα που αποσκοπεί στο να αμφισβητήσει την αξιοπιστία των προεδρικών εκλογών, να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία και ενδεχομένως να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Σχεδόν κάθε κανάλι που αξιολογήθηκε από τους Times δημιουργήθηκε μετά τις εκλογές του 2020.

Οι Times εξέτασαν μηνύματα από ομάδες «υπέρ της εκλογικής ακεραιότητας» σε δώδεκα πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πολιτειών μάχης όπως η Πενσυλβάνια, η Τζόρτζια, το Ουισκόνσιν, η Βόρεια Καρολίνα και το Μίσιγκαν. Οι αναρτήσεις τους αναπαράγουν σε μεγάλο βαθμό παραπληροφόρηση και θεωρίες συνωμοσίας, ενώ παρουσίαζαν βίαιες εικόνες.

Μάλιστα, περισσότερες από 4.000 αναρτήσεις των συγκεκριμένων ομάδων προχωρούν παραπέρα ενθαρρύνοντας τα μέλη να δράσουν παρακολουθώντας τις τοπικές εκλογές, συμμετέχοντας σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και κάνοντας οικονομικές δωρεές, σύμφωνα με την ανάλυση του αμερικανικού μέσου. Αναρτήσεις από άλλες δεξιές ομάδες που αξιολογήθηκαν από τους Times προέτρεπαν τους οπαδούς να είναι προετοιμασμένοι για βία.



Πηγή: skai.gr

