Να παραδοθεί η Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους προτείνει με νέες δηλώσεις του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να τερματιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, την οποία το Ισραήλ αρνείται να παραδεχθεί ότι υφίσταται, θα τερματιστεί πολύ γρήγορα, αν η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση (Χαμάς), παραδοθεί και απελευθερώσει τους 50 ομήρους που εξακολουθεί να κρατά.

Η νέα τοποθέτηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου καταγράφηκε τη στιγμή που ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την κρίση στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, συναντάται με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να συζητήσουν ακριβώς το θέμα της Γάζας και τα όσα τραγικά διαδραματίζονται στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει επισήμως τη δυσαρέσκειά τους για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ωστόσο δεν τη «χρεώνουν» στο Ισραήλ, αλλά στη Χαμάς, την οποία, όπως και το Τελ Αβίβ, χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση.

Η συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Στιβ Γουίτκοφ ξεκίνησε πίσω από κλειστές πόρτες λίγο μετά τις 15:00.

Πηγή: skai.gr

