Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο NBC News νωρίτερα ότι «πιθανότατα» θα δώσει παράταση 90 ημερών του νόμου που προβλέπει αναστολή λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ, αφού αναλάβει καθήκοντα τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε λάβει τελική απόφαση, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης 90 ημερών της προθεσμίας της Κυριακής που δόθηκε προκειμένου η μητρική εταιρεία του TikTok που εδρεύει στην Κίνα να πωληθεί σε μη Κινέζο αγοραστή ώστε να αποφύγει το κλείσιμο στις ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι θα ήταν, σίγουρα, μια επιλογή που εξετάζουμε. Η παράταση 90 ημερών είναι κάτι που πιθανότατα θα γίνει, γιατί είναι πρέπον.Πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση», είπε ο Τραμπ στην τηλεφωνική συνέντευξη.

«Αν αποφασίσω να το κάνω, πιθανότατα θα το ανακοινώσω τη Δευτέρα», πρόσθεσε.

Τέχνασμα

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «τέχνασμα» την απειλή του TikTok να διακόψει την λειτουργία του στις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή χωρίς νέα σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Είδαμε την πρόσφατη ανακοίνωση του TikTok. Πρόκειται για τέχνασμα και δε βλέπουμε κανέναν λόγο για το TikTok ή άλλες εταιρείες να λάβουν μέτρα τις επόμενες ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης Τραμπ την Δευτέρα», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

«Εχουμε διατυπώσει την θέση μας σαφώς και ευθέως: ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου αυτού θα βαρύνουν την επόμενη κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, το TikTok και άλλες εταιρείες θα πρέπει να μεταφέρουν σε αυτήν τα θέματά τους».

Πηγή: skai.gr

