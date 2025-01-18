Λευκός Οίκος: «Τέχνασμα» Η απειλή του TikTok ότι θα διακόψει τη λειτουργία του

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «τέχνασμα» την απειλή του TikTok να διακόψει την λειτουργία του στις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή χωρίς νέα σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Είδαμε την πρόσφατη ανακοίνωση του TikTok. Πρόκειται για τέχνασμα και δε βλέπουμε κανέναν λόγο για το TikTok ή άλλες εταιρείες να λάβουν μέτρα τις επόμενες ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης Τραμπ την Δευτέρα», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

«Εχουμε διατυπώσει την θέση μας σαφώς και ευθέως: ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου αυτού θα βαρύνουν την επόμενη κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, το TikTok και άλλες εταιρείες θα πρέπει να μεταφέρουν σε αυτήν τα θέματά τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

