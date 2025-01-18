Ο Τραμπ μας δείχνει τους «φίλους του»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έλαβε πρόσκληση να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διευκρίνισε την περασμένη εβδομάδα, με μια υποψία παραπόνου, ο εκπρόσωπός της στις Βρυξέλλες.



Κάτι που δεν ισχύει για την άλλη «ισχυρή κυρία» της σημερινής Ευρώπης. Η Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας, θα είναι στην πρώτη σειρά των ξένων ηγετών, που θα τιμήσουν τον εκλεγμένο πρόεδρο με την παρουσία τους.



Άλλωστε η αμοιβαία συμπάθεια φάνηκε ήδη από το γεγονός ότι τον έχει ήδη επισκεφθεί στο παλάτι του στο Μαρ-α-Λάγκο, όπως και ο Βίκτορ Όρμπαν το «κακό παιδί» της ΕΕ από την Ουγγαρία, που αν και έχει προσκληθεί, δεν θα καταφέρει να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον.

Η Βάιντελ έχει εκλογικές υποχρεώσεις

Το ίδιο ισχύει και για την συμπρόεδρο της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Αλίς Βάιντελ, την οποία θαυμάζει ο στενός συνεργάτης του μελλοντικού προέδρου Ίλον Μασκ. Οι προεκλογικές της υποχρεώσεις έχουν προτεραιότητα, οπότε αντί αυτής θα τιμήσει την ορκωμοσία με την παρουσία του ο άλλος πρόεδρος της AfD, Τίνο Χρουπάλα.



Η λίστα όμως των Ευρωπαίων ακροδεξιών ή εθνολαϊκιστών δεν σταματάει εδώ. Πρόσκληση έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, ο Βέλγος Τομ φαν Γκρίκεν, αλλά και ο πρωτεργάτης του Brexit και ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ. Από τη Γαλλία καλεσμένος ο θεωρητικός της εθνικιστικής Δεξιάς, Ερίκ Ζεμούρ, υποψήφιος στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, αλλά αντίπαλος της Μαρίν Λεπέν, η οποία επίσης δεν θα είναι προσκεκλημένη. Από την Ισπανία έχει προσκληθεί ο Σαντιάγκο Αμπασκάλ από το VOX και από την Πορτογαλία ο Αντρέ Βεντούρα από το Chega, και τα δύο κόμματα του ακροδεξιού χώρου.

Ο «τιτάνας» Μιλέι

Δίπλα στην «φανταστική γυναίκα» Μελόνι, όπως την αποκάλεσε ο ίδιος ο Τραμπ, θα βρίσκεται ο «τιτάνας των οικονομικών μεταρρυθμίσεων», ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι, σκληρός εθνικιστής και φιλελεύθερος, κατά πολλούς το λατινοαμερικάνικο αντίγραφο του ίδιου του Τραμπ. Καλεσμένος είναι και ο επίσης θαυμαστής του Τραμπ Ζαΐρ Μπολσονάρο από τη Βραζιλία, ο οποίος όμως εξαιτίας των προβλημάτων του με τη δικαιοσύνη δε μπορεί να βγει εκτός συνόρων.



Καλεσμένος είναι επίσης ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος είναι επίσης ένας επιχειρηματίας της πολιτικής και έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κριτικής για αυταρχικές μεθόδους διακυβέρνησης, περίεργες διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα του, αλλά και για την απόφασή του να ανακηρύξει το Bitcoin σε επίσημο νόμισμα της χώρας. Ακόμη ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, 37 μόλις ετών, επιχειρηματίας και αυτός από τη βιομηχανία καλλιέργειας και εξαγωγών της… μπανάνας.

Η πρόσκληση στον Σι

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος όμως δεν μετακινείται τόσο εύκολα (και) για λόγους ασφαλείας. Αναμένεται πάντως να στείλει έναν υψηλόβαθμο εκπρόσωπό του, πιθανότατα τον υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, αναγνωρίζοντας την τιμή που του έγινε. Ήδη την Παρασκευή ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον Σι και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι δυο τους θα λύσουν πολλά προβλήματα.



Αυτό, τη στιγμή που αναμένεται το κλείσιμο του ΤικΤοκ στις ΗΠΑ την Κυριακή και ενώ παραμένουν στην μνήμη οι απειλές του Αμερικανού για υπέρμετρους δασμούς έως και 60%, σε προϊόντα από την Κίνα, ειδικά σε εκείνα του τομέα της υψηλής τεχνολογίας.



Οι ορκωμοσίες των προέδρων είναι περισσότερο μια τελετή/ γιορτή εσωτερικού χαρακτήρα για την χώρα, οπότε η πρόσκληση ξένων ηγετών αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και δίνει το στίγμα των προθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ, για το ποιους θεωρεί «φίλους ή συμμάχους» στα σχέδιά του. Εννοείται ότι στις εκδηλώσεις της Δευτέρας αναμένεται να βρεθούν σε περίοπτη θέση και οι μεγιστάνες Ίλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος (Amazon) και Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Meta),αλλά και κορυφαίοι επιχειρηματίες από την Ευρώπη.



Συνολικά η οργάνωση αυτής της ιστορικής για το μέλλον των ΗΠΑ ημέρας, θυμίζει ένα μεγάλο πάρτι συνάντησης δισεκατομμυριούχων με εκπροσώπους του νεοσυντηρητικού μέχρι ακροδεξιού χώρου. Οι ανησυχίες που υπήρχαν αμέσως μετά την εκλογική νίκη του μεγιστάνα/ πολιτικού για τους ιδεολογικούς και πολιτικούς του σχεδιασμούς μάλλον ενισχύθηκαν τώρα από τις επιλογές του αυτές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.