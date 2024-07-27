Ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί προεκλογικές συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους παραβλέποντας τη σύσταση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έπειτα από την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του .

"ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΕΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η ΤΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΕΣΘΑΙ!", έγραψε ο πρώην πρόεδρος της χώρας στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

Πριν από δύο εβδομάδες ο Τραμπ τραυματίστηκε όταν δέχτηκε σφαίρα από έναν 20χρονο ένοπλο στη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης στη Δυτική Πενσιλβάνια.

Χθες Παρασκευή το FBI επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ επλήγη στο δεξί αυτί του από σφαίρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

