Η κυβέρνηση του Λιβάνου "καταδίκασε (σήμερα) όλες τις επιθέσεις εναντίον των αμάχων" και απηύθυνε έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Η Βηρυτός προβαίνει σε αυτή τη δήλωση μετά την κατά τα φαινόμενα επίθεση με ρουκέτες σε χωριό στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, κατά την οποία δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για την επίθεση αυτή, αλλά η φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Στην ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση "ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα", έπειτα από εννέα και πλέον μήνες διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Χαμάς εναντίον της οποίας το Ισραήλ πολεμά στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.