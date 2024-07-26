«Πόλεμος» Τραμπ - FBI για το τι τον τραυμάτισε στο αυτί

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι κάτι άλλο εκτός από μια σφαίρα προκάλεσε τον τραυματισμό στο αυτί του Ντόναλντ Τραμπ στην απόπειρα δολοφονίας της 13ης Ιουλίου κατά του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για την προεδρία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρώην γιατρός του, ενώ οι αμφιβολίες που άφησε το FBI για το τί προκάλεσε την αιμοραγία στο αυτί του προέδρου άρχισε να αποκτά ξαφνικά πολιτικές προεκτάσεις, με τον Τραμπ να επιτίθεται στο FBI.

Ο Ρόνι Τζάκσον, γιατρός του Τραμπ όταν ήταν πρόεδρος, δημοσίευσε σήμερα ανακοίνωση μια ημέρα αφότου ο Τραμπ επέκρινε τον διευθυντή του FBI Κρίστοφερ Ρέι επειδή δήλωσε σε Επιτροπή της Βουλής ότι δεν έχει καταστεί σαφές αν ο Τραμπ χτυπήθηκε από σφαίρα ή από κάτι άλλο.

Χθες, στην κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, ο διευθυντής του FBI τόνισε ότι δεν είναι σαφές αν όντως ο Τραμπ χτυπήθηκε από σφαίρα ή από θραύσματα σφαίρας. «Με σεβασμό στον πρώην Πρόεδρο Τραμπ, υπάρχουν κάποια ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για σφαίρα ή θραύσματα που χτύπησαν το αυτί του», απάντησε ο Ρέι στον πρόεδρο της Επιτροπής Τζιμ Τζόρνταν.

Ένας εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας Τραμπ, Τζέισον Μίλερ, χαρακτήρισε «συνωμοσία» την εκδοχή ότι ο Τραμπ δεν χτυπήθηκε από σφαίρα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο το FBI επιδιώκει να πάρει κατάθεση από τον Τραμπ στην έρευνα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών για την απόπειρα δολοφονίας για να λάβει δήλωση θύματος - ένα τυπικό μέρος της έρευνας επειδή είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Το FBI σε χθεσινή του ανακοίνωση τόνισε ότι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν θραύσματα από σφαίρες και άλλα στοιχεία στην επίθεση κατά του Τραμπ στην προεκλογική συγκέντρωσή του στην Πενσυλβάνια στις 13 Ιουλίου. Το FBI ξεκαθάρισε από την αρχή αντιμετώπισε το συμβάν ως απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου.

Οι ερωτήσεις σχετικά με τον τραυματισμό στο αυτί του Τραμπ έχουν πυροδοτήσει πολιτικές αντιδράσεις. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «δέχθηκε μια σφαίρα για τη δημοκρατία» και επιτέθηκε στον Ρεί στο Truth Social για την κατάθεσή του.

«Δεν υπήρχε γυαλί, δεν υπήρχαν σκάγια. Το νοσοκομείο το ονόμασε «τραύμα από σφαίρα στο αυτί» και αυτό ήταν. Δεν είναι περίεργο που το άλλοτε φημισμένο FBI έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Αμερικής!», έγραψε ο Τραμπ.

«Όποιος πιστεύει αυτές οι συνωμοσιολογικές μπούρδες είναι είτε διανοητικά καθυστερημένος είτε εσκεμμένα διακινεί ψέματα για πολιτικούς λόγους», δήλωσε στο CNN ο σύμβουλος του Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ.

Ο Τραμπ έχει επικριθεί επειδή δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του μετά την απόπειρα δολοφονίας, η οποία άφησε νεκρό έναν συμμετέχοντα στη συγκέντρωση και άλλους τραυματίες. Έδωσε στη δημοσιότητα ένα σημείωμα του πρώην γιατρού του Λευκού Οίκου και νυν Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Ρόνι Τζάκσον σχετικά με την ανάρρωσή του από τον πυροβολισμό, αλλά δεν επέτρεψε σε επαγγελματίες του ιατρικού τομέα που τον περιέθαλψαν να μιλήσουν δημόσια για την κατάσταση της υγείας του.

