Προβάδισμα δύο μονάδων του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έναντι της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κάμαλα Χάρις, δείχνει δημοσκόπηση που δημοσίευσε εχθές η εφημερίδα Wall Street Journal, 100 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για διαφορά, μικρότερη από το περιθώριο στατιστικού σφάλματος της έρευνας (±3,1%).

Συγκεκριμένα, βάσει της δημοσκόπησης, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει το 49% των προθέσεων ψήφου, έναντι 47% της Κάμαλα Χάρις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση της ίδιας εφημερίδας, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προβάδισμα 6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Δημοκρατικού απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η δυναμική της Κάμαλα Χάρις φαίνεται να αλλάζει την προεδρική κούρσα

Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ, αναπτερώθηκαν οι ελπίδες των Δημοκρατικών ότι είναι πιθανό να αποτραπεί μια δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η δυναμική που έχει αναπτύξει η Κάμαλα Χάρις έχει εκπλήξει ακόμη και τα πρώην στελέχη της εκστρατείας του Μπάιντεν, που την περασμένη Κυριακή βρέθηκαν ξαφνικά να εργάζονται για την υποψηφιότητά της μετά την παραίτηση του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα σχετικά με το πώς η άνοδος της Χάρις δύναται να αλλάξει την προεδρική κούρσα που από καιρό έμοιαζε να είναι μια ρεβάνς μεταξύ Μπάιντεν και Τραμπ. Η Χάρις ακόμη δεν έχει επιλέξει υποψήφιο για Αντιπρόεδρο με το συνέδριο των Δημοκρατικών να απέχει μόλις λίγες εβδομάδες.

Καθοριστικό παράγοντα, επίσης, αναμένεται να αποτελέσει ένα ντιμπέιτ μεταξύ των δύο, το οποίο θα προσελκύσει δεκάδες εκατομμύρια θεατές και ενδεχομένως θα άλλαζε την τροχιά της προεδρικής κούρσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

