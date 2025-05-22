Εκτός από τον επιθετικό τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε χθες στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε φραστικά και σε διαπιστευμένο δημοσιογράφο του NBC, αποκαλώντας τον «ηλίθιο» και «κόπανο».

Αρχικά, ο Πίτερ Αλεξάντερ εκνεύρισε τον Αμερικανό πρόεδρο ρωτώντας τον γιατί οι ΗΠΑ καλωσορίζουν λευκούς Νοτιοαφρικανούς (Αφρικάνερ) και όχι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και τη Βενεζουέλα.

«Αυτό το μέσο, το NBC, είναι πραγματικά fake news» απάντησε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, μετά από προβολή ενός βίντεο που παρουσίαζε τη «λευκή γενοκτονία» στη Νότια Αφρική, ο δημοσιογράφος ρώτησε για το καταριανό υπερπολυτελές Boeing που παραχωρήθηκε στο Πεντάγωνο για χρήση ως Air Force One.

Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος ξέσπασε εναντίον του Αλεξάντερ, βρίζοντας τον ίδιο και το NBC, κατηγορώντας το αμερικανικό δίκτυο ότι «προσπαθεί να αλλάξει το θέμα».

Για αρκετή ώρα, ο Τραμπ έβριζε τον δημοσιογράφο ενώ ο Νοτιοαφρικάνος ομόλογός του, Σίριλ Ραμαφόζα, παρακολουθούσε μουδιασμένος.

President Trump just absolutely embarrassed fake news hack Peter Alexander and called for NBC to be investigated!



Trump had just finished showing a video of South African white farmers being genocided (right in front of the South African President) and this fake news shill asks… pic.twitter.com/7K7MMr8Csr — TheStormHasArrived (@TheStormRedux) May 21, 2025

«Τι σχέση έχει το τζετ με αυτό που βλέπουμε; Είσαι απαίσιος δημοσιογράφος. Αρχικά, δεν έχεις αυτό που χρειάζεται για να είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι αρκετά έξυπνος. Το να ρωτάς για ένα θέμα σχετικά με ένα τζετ που δόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, κάτι που ήταν πολύ ωραίο, είναι απαράδεκτο. Καλύτερα να επιστρέψεις στο στούντιο σου, στο NBC» είπε χαρακτηριστικά στον Αλεξάντερ ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είσαι ντροπή, καμία άλλη ερώτηση από εσένα!», συνέχισε ο Τραμπ.

«Υπάρχουν λευκοί αγρότες που θάβονται κι αυτός ρωτάει για ένα τζετ. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Είσαι τόσο κακός, τόσο κακός δημοσιογράφος», είπε ακόμα έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.