Εδώ και μέρες υπάρχει έντονη κινητικότητα και διπλωματικός πυρετός για μία πιθανή συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στο Βατικανό, μετά τις δηλώσεις του Πάπα Λέοντα ΙΔ ότι παραχωρεί το έδαφος της Αγίας Εδρας για να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό.

Μια νέα συνάντηση για το ζήτημα της Ουκρανίας είναι πιθανό να οργανωθεί στα μέσα Ιουνίου στο Βατικανό, σύμφωνα με πληροφορίες της Αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal.

Όπως γράφει η εφημερίδα, στην συνάντηση ενδέχεται να πάρει μέρος και αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ.

Εχθές, Τετάρτη, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό η Ρωσία και η Ουκρανία να πραγματοποιήσουν τεχνικού επιπέδου συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, με πιθανό τόπο διεξαγωγής το Βατικανό.

Ο ιταλικός Τύπος αναφέρει, τέλος, ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει την προσδοκία να μπορέσει να προκύψει από τη συγκεκριμένη συνάντηση μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

