Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε σήμερα «μια φρικτή πράξη αντισημιτικής βαρβαρότητας», μετά το φόνο στην Ουάσινγκτον δύο εργαζομένων της πρεσβείας του Ισραήλ στις ΗΠΑ.

«Ο φόνος δύο μελών της πρεσβείας του Ισραήλ κοντά στο Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσινγκτον είναι μια φρικτή πράξη αντισημιτικής βαρβαρότητας. Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια βία. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και στο κράτος του Ισραήλ», έγραψε στα αγγλικά ο Μπαρό στο X.

Στο Λονδίνο, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι εξέφρασε σήμερα τη «φρίκη» του για την επίθεση και κατήγγειλε μια «φρικιαστική αντισημιτική» ενέργεια.

«Φρίκη από το φόνο δύο εργαζομένων της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον. Καταδικάζουμε αυτή τη φρικιαστική αντισημιτική ενέργεια», έγραψε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας στο X. «Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στα θύματα, στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους αυτή την τρομερή στιγμή».

Στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε «αυστηρά» σήμερα το φόνο των δύο εργαζομένων της ισραηλινής πρεσβείας, καταγγέλλοντας κι αυτός μια «φρικτή πράξη».

«Είμαι συγκλονισμένος από την είδηση του φόνου δύο εργαζομένων της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον. Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στους οικείους των θυμάτων. Τη στιγμή που μιλάμε, πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια αντισημιτική πράξη», δήλωσε ο καγκελάριος μέσω του λογαριασμού του στο X.

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε πως έχει «σοκαριστεί» από την επίθεση.

«Το μίσος, ο εξτρεμισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν και δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στις κοινωνίες μας», υπογράμμισε σε ανάρτησή της στο X.

Στη Ρώμη, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε «σθεναρά τις σκηνές τρόμου και βίας» που εκτυλίσθηκαν στην Ουάσινγκτον.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον αντισημιτισμό, η φρίκη του παρελθόντος δεν πρέπει να επιστρέψει», έγραψε στο Χ, προσθέτοντας ότι είναι «κοντά» στο Ισραήλ.

