Γερμανία: Συλλήψεις ανήλικων για ακροδεξιά τρομοκρατία

Σε πέντε συλλήψεις εφήβων ηλικίας 15-18 ετών προχώρησαν οι γερμανικές αρχές με την κατηγορία της συμμετοχής στη νεοναζιστική οργάνωση «Τελευταίο Κύμα Άμυνας». Κατόπιν σχετικής εντολής της ομοσπονδιακής εισαγγελίας οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε νεαρών ανδρών, ηλικίας 15 έως 18 ετών, μελών της ακροδεξιάς, νεοναζιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης «Τελευταίο Κύμα Άμυνας», έπειτα από εφόδους στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία, το Βρανδεμβούργο, την Έσση και τη Θουριγγία.

Δύο 15χρονοι συλληφθέντες κατηγορούνται για εμπρηστική επίθεση σε πολιτιστικό κέντρο τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ δύο 18χρονοι φέρονται να επιτέθηκαν τον Ιανουάριο σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. Σύμφωνα με τις αρχές ένας εκ των νεαρών επρόκειτο να εκτελέσει παρόμοια επίθεση σε αντίστοιχο κέντρο προσφύγων, έχοντας μάλιστα προμηθευτεί ήδη και εκρηκτικές ύλες.

Ποια είναι η οργάνωση «Τελευταίο Κύμα Άμυνας»;

Το «Τελευταίο Κύμα Άμυνας» θεωρείται ως μία από τις πιο ριζοσπαστικές ακροδεξιές οργανώσεις νεολαίας, τα μέλη της οποίας οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορα γερμανικά κρατίδια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι αρχές όσοι θέλουν να γίνουν μέλη στην οργάνωση πρέπει πρώτα να περάσουν μία… διαδικασία μύησης, διαπράττοντας κάποια αξιόποινη πράξη, όπως για παράδειγμα να κακοποιήσουν έναν μετανάστη, να ζωγραφίσουν μία σβάστικα ή να εκτελέσουν έναν εμπρησμό. Οφείλουν μάλιστα να βιντεοσκοπήσουν την πράξη τους.

Τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούν κατά κύριο λόγω μέσω διαδικτυακών group-chats, στα οποία δοξάζεται ο εθνικοσοσιαλισμός και προωθούνται οι ακραίες βιαιοπραγίες – σε βάρος μεταναστών, μειονοτικών ομάδων ή queer ατόμων.

Οι αρχές εκτιμούν πως στις ομαδικές συνομιλίες της οργάνωσης συμμετέχουν συνολικά περισσότερα από 200 μέλη, πολλά από τα οποία όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

Σε επίπεδα ρεκόρ η εγκληματικότητα με πολιτικά κίνητρα

Το «Τελευταίο Κύμα Άμυνας» είναι μονάχα μία από τις πολλές εξτρεμιστικές οργανώσεις στη Γερμανία, οι οποίες ειδικά τα τελευταία χρόνια ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια.

Στη Γερμανία η κοινωνική πόλωση είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κάτι που αντανακλάται και στις στατιστικές γύρω από τις εγκληματικές ενέργειες με πολιτικά κίνητρα: μέσα στο 2024 οι γερμανικές αρχές κατέγραψαν 84.000 περιστατικά πολιτικά υποκινούμενων βιαιοπραγιών – 40% περισσότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αύξηση παρατηρήθηκε τόσο στις αντισημιτικές επιθέσεις (+20%) όσο και στις επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών (+34%), ενώ οι μισές περίπου από τις συνολικές επιθέσεις είχαν ακροδεξιό υπόβαθρο.

Στοχευμένη στρατολόγηση ανηλίκων;

Οι δραστηριότητες και η στελέχωση της οργάνωσης «Τελευταίο Κύμα Άμυνας» συμβαδίζουν και με ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες: την αυξανόμενη στρατολόγηση ανηλίκων για την τέλεση εγκλημάτων.

Πολλοί ανήλικοι στρατολογούνται είτε από ανώνυμους ιδιώτες είτε από εγκληματικές ομάδες, οι οποίοι τους αναθέτουν να εκτελέσουν κάποια αξιόποινη πράξη – από κλοπές έως δολοφονίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ανηλίκους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή και γενικώς στη ζωή τους και είτε αναλαμβάνουν τη «δουλειά» επειδή τους προσφέρεται ένα χρηματικό αντίτιμο, είτε πάλι – ιδίως στην περίπτωση των πολιτικώς υποκινούμενων εγκλημάτων – βρίσκουν διέξοδο στον πολιτικό εξτρεμισμό και την προσχώρηση σε μία αντίστοιχη ριζοσπαστική οργάνωση.

Το «πλεονέκτημα» της στρατολόγησης ανηλίκων είναι ότι, σε περίπτωση που συλληφθούν από τις αρχές και αποδειχτεί η ενοχή τους, οι ανήλικοι καταδικάζονται με ελαφρύτερες ποινές, ενώ είναι προφανώς και πιο ευκολόπιστοι στο να τελέσουν ένα έγκλημα. Οι εγκληματίες μάλιστα στρατολογούν πρωτίστως παιδιά και εφήβους που «αντιμετωπίζουν προβλήματα στις οικογένειές τους ή έχουν πολλά χρέη», όπως εξηγεί στην tagesschau ο αστυνομικός συντάκτης Ντιαμάντ Σαλιχό.

Πάντως στη Γερμανία δεν γίνεται συστηματική στατιστική καταγραφή σχετικά με τη στρατολόγηση ανηλίκων για την τέλεση εγκλημάτων – τα εγκληματολογικά στατιστικά για το 2024 δείχνουν απλώς πως οι βιαιοπραγίες με δράστες εφήβους έχουν αυξηθεί, χωρίς ωστόσο να αναλύεται ειδικώς το υπόβαθρο των υποθέσεων.

Ο δεξιός εξτρεμισμός «δεν έχει ηλικία»

Έπειτα από τις συλλήψεις των νεαρών μελών του «Τελευταίου Κύματος Άμυνας» ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, τόνισε τα εξής: «Καθίσταται για όλους σαφές πως υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας ενάντια σε όσους επιτίθενται στη φιλελεύθερη δημοκρατική συνταγματική τάξη μας, αυτούς που θέλουν να φέρουν σε κατάρρευση το δημοκρατικό σύστημα, καθώς και ότι, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, δεν ανεχόμαστε τρομοκρατικές οργανώσεις να εργάζονται για την κατάλυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας».

Η δε υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ υπογράμμισε πως «το πιο συνταρακτικό είναι ότι όλοι όσοι συνελήφθησαν σήμερα ήταν ακόμη ανήλικοι όταν ιδρύθηκε η τρομοκρατική οργάνωση» - ένα ανησυχητικό φαινόμενο που αποδεικνύει επιπλέον ότι «η δεξιά εξτρεμιστική τρομοκρατία δεν έχει ηλικία», προσέθεσε η Χούμπιγκ, επισημαίνοντας πως το πολιτικό σώμα θα πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση πρωτίστως των νέων.

Πηγή: Deutsche Welle

