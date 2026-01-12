Ο Πολωνός πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο δήλωσε σήμερα ότι αποφάσισε να κάνει χρήση του ασύλου που του χορηγήθηκε από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας.

«Αποφάσισα να επωφεληθώ του ασύλου που μου χορηγήθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση, λόγω πολιτικών διώξεων στην Πολωνία», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Πολωνός πολιτικός, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Ούγγρο πρωθυπουργό Ορμπάν και καταγγέλοντας την κυβέρνηση Τουσκ για «σταλινικές μεθόδους».

Το Νοέμβριο, ο Ζιόμπρο, βασικό στέλεχος του συντηρητικού εθνικιστικου Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS) της Πολωνίας, που έχασε την εξουσία το 2023, επέλεξε να παραμείνει στη Βουδαπέστη, αφού το κοινοβούλιο της Πολωνίας ψήφισε την άρση της ασυλίας του ώστε να αντιμετωπίσει κατηγορίες για κατάχρηση δημόσιων πόρων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί 26 κατηγορίες, οι οποίες επισύρουν ποινές κάθειρξης έως 25 ετών.

«Τα κεφάλαια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν πήγαν μόνο σε αριστερές και φιλελεύθερες οργανώσεις, οι οποίες προηγουμένως είχαν de facto μονοπώλιο, αλλά και σε χριστιανικές και συντηρητικές οργανώσεις» αναφέρει επίσης ο Ζιόμπρο στην ανάρτησή του,

