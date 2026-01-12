Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν απείλησε την Κυριακή ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όποιον καλεί σε διαμαρτυρίες, καθώς το καθεστώς της Τεχεράνης προσπαθεί να καταστείλει βίαια τις μαζικές διαδηλώσεις. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες οι νεκροί των διαμαρτυριών ξεπερνούν τους 500 σύμφωνα με ΜΚΟ.
«Θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε όσους κάλεσαν και υποκίνησαν ανθρώπους σε ταραχές, καθώς και σε όσους προκάλεσαν άτομα μέσω διφορούμενων δηλώσεων», έγραψε ο Μοχσέν Ετζεΐ στο X τη Δευτέρα.
Ιρανοί διαδηλωτές διακινδυνεύουν τον θάνατο είτε πυροβολούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας στους δρόμους είτε κατηγορούνται για «moharebeh» - που μεταφράζεται ως «πόλεμος εναντίον του Θεού» - για βανδαλισμό περιουσίας, η τιμωρία για την οποία περιλαμβάνει την εκτέλεση.
با فراخواندهندگان و تحریککنندگان افراد به اغتشاشات و کسانی که با حرفهای دو پهلو افراد را تحریک کردند، برخورد غیرقابل اغماض خواهد شد.— غلامحسین محسنی اژهای (@ejei_org) January 11, 2026
