Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Μηδενική ανοχή» σε όποιον καλεί σε διαμαρτυρίες, απειλεί ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν

«Θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε όσους κάλεσαν και υποκίνησαν ανθρώπους σε ταραχές, καθώς και σε όσους προκάλεσαν άτομα μέσω διφορούμενων δηλώσεων»

Ιράν

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν απείλησε την Κυριακή ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όποιον καλεί σε διαμαρτυρίες, καθώς το καθεστώς της Τεχεράνης προσπαθεί να καταστείλει βίαια τις μαζικές διαδηλώσεις. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες οι νεκροί των διαμαρτυριών ξεπερνούν τους 500 σύμφωνα με ΜΚΟ. 

«Θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε όσους κάλεσαν και υποκίνησαν ανθρώπους σε ταραχές, καθώς και σε όσους προκάλεσαν άτομα μέσω διφορούμενων δηλώσεων», έγραψε ο Μοχσέν Ετζεΐ στο X τη Δευτέρα.

Ιρανοί διαδηλωτές διακινδυνεύουν τον θάνατο είτε πυροβολούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας στους δρόμους είτε κατηγορούνται για «moharebeh» - που μεταφράζεται ως «πόλεμος εναντίον του Θεού» - για βανδαλισμό περιουσίας, η τιμωρία για την οποία περιλαμβάνει την εκτέλεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Διαδηλώσεις στο Ιράν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark