Αιματηρή μάχη επιβίωσης φαίνεται πως δίνει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, με αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς (τουλάχιστον 544) στις μαζικές διαδηλώσεις, ενώ ανεπιβεβαίωτες μαρτυρίες κάνουν λόγο και για χιλιάδες θύματα της βίαιης καταστολής. Οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 10.000.

Ψηφιακό «μπλακάουτ»

Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν από το καθεστώς συνεχίζεται εδώ και τουλάχιστον 84 ώρες, δήλωσε τη Δευτέρα η αρμόδια αρχή κυβερνοασφάλειας NetBlocks. Προηγουμένως, η ομάδα είχε δηλώσει ότι η συνδεσιμότητα με τον έξω κόσμο βρισκόταν στο 1% των συνηθισμένων επιπέδων. Η Τεχεράνη παρεμβάλλει και τους δορυφόρους Starlink του Ίλον Μασκ.



Το κλείσιμο της πρόσβασης στο διαδίκτυο και των τηλεφωνικών γραμμών σε εθνικό επίπεδο από τις αρχές έχει καταστήσει δύσκολη την κατανόηση της πλήρους έκτασης των όσων εκτυλίσσονται επί τόπου, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους κλίμακας των θυμάτων από τις μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες αναφέρει το CNN.



Footage obtained by Iran International shows thousands of protesters marching in the streets of Tehran on Sunday, as anti-government demonstrations continue across Iran. pic.twitter.com/4epjP2wa5A — OSINTdefender (@sentdefender) January 11, 2026

Στο φόντο της επιδείνωσης της κατάστασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα λάβει την Τρίτη εκτενή ενημέρωση για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στην κρίση στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους αξιωματούχους θα επικεντρωθεί στη συζήτηση πιθανών επόμενων βημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν στρατιωτικά πλήγματα, την ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων κατά ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών, την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στην κυβέρνηση του Ιράν, καθώς και την ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, μετέδωσε η Wall Street Journal.

Στη συνάντηση της Τρίτης αναμένεται να συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Κυριακή ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» για την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι Ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Οι Ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (...) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.

❗️ Iranian authorities have begun mass killings of protesters



Doctors at two hospitals told the BBC that more than 100 bodies were brought to them over the course of two days.



Since Thursday, the internet has been down across Iran, making it significantly harder to gather and… pic.twitter.com/YPhnMbO9xJ — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2026

«Θα πέσει σαν τον Φαραώ»

Ο επίσημος λογαριασμός κοινωνικής δικτύωσης του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δημοσίευσε μια γελοιογραφία στο X που απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως μια ετοιμόρροπη σαρκοφάγο, με ένα μήνυμα που λέει «και αυτός θα ανατραπεί».

Απεικονίζει τον Αμερικανό ηγέτη ως μια αρχαία πέτρινη σαρκοφάγο αιγυπτιακού τύπου μέσα σε έναν τάφο που είναι διακοσμημένος με ιερογλυφικά. Η σημαία των ΗΠΑ και η Μεγάλη Σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σχεδιασμένες ως σκαλίσματα στο φέρετρο, το οποίο ραγίζει και καταρρέει. Το συνοδευτικό κείμενο στη γελοιογραφία αναφέρει: «Σαν τον Φαραώ».



Ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε δίπλα στη γελοιογραφία αναφέρεται σε ιστορικούς και θρυλικούς βασιλιάδες όπως οι Φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου και ο Νεβρώδ, μια βιβλική φιγούρα του βιβλίου της Γένεσης, προειδοποιώντας ότι «ανατράπηκαν όταν βρίσκονταν στο απόγειο της υπερηφάνειάς τους». Αναφέρεται επίσης στον Ρεζά Χαν και τον Μοχάμεντ Ρεζά, τον πρώτο και τον δεύτερο Ιρανό σάχη της δυναστείας των Παχλαβί.



«Αυτός ο τύπος που κάθεται εκεί με αλαζονεία και υπερηφάνεια και κρίνει ολόκληρο τον κόσμο, θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι συνήθως οι τύραννοι και οι αλαζόνες του κόσμου, όπως ο Φαραώ, ο Νιμρώντ, ο Ρεζά Χαν, ο Μοχάμεντ Ρεζά και οι παρόμοιοι, ανατράπηκαν όταν βρίσκονταν στο απόγειο της υπερηφάνειάς τους, και αυτός επίσης θα ανατραπεί», αναφέρεται στην ανάρτηση του Χαμενεΐ.

Επιπρόσθετες κυρώσεις εξετάζει η ΕΕ

Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε από πλευράς της έτοιμη να εισηγηθεί την επιβολή νέων κυρώσεων στο Ιράν, σε αντίδραση για αυτή που περιέγραψε ως βάρβαρη καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα.

«Η ΕΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή σαρωτικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν--σε αυτούς που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δραστηριότητες εξάπλωσης των πυρηνικών και την υποστήριξη από πλευράς Τεχεράνης στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», είπε η κ. Κάλας στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, η οποία δημοσίευσε τις δηλώσεις της την Κυριακή.

«Είμαι προετοιμασμένη να προτείνω επιπρόσθετες κυρώσεις σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, αρχικά αναμένεται να προταθούν τιμωρητικά μέτρα σε βάρος όσων ευθύνονται για τη βία εναντίον διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων υπουργών. Στις κυρώσεις μπορεί να συμπεριληφθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η δέσμευση τυχόν πόρων τους στη δικαιοδοσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν και ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, οι Ιρανοί διακινδυνεύουν τα πάντα για να ακουστεί η φωνή τους και το καθεστώς έχει μακρύ και βαρύ ιστορικό συντριβής των διαδηλώσεων, με τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να αντιδρούν βάρβαρα για ακόμη μια φορά.

Horrifying reports and images coming out of countless protesters being killed across Iran.



Reported death tolls range from 2000 up to 6000 people killed, but definitely all in the four digits. pic.twitter.com/eJGfo6mduV — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 11, 2026

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

