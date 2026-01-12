Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σχεδιάζει να μιλήσει με τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ για την αποκατάσταση του διαδικτύου στο Ιράν, όπου οι αρχές έχουν διακόψει τις υπηρεσίες για τέσσερις ημέρες εν μέσω των συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.



«Είναι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα, έχει μια πολύ καλή εταιρεία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν θα συνεργαζόταν με την εταιρεία SpaceX του Μασκ, η οποία προσφέρει τη δορυφορική υπηρεσία Starlink για τους διαδηλωτές στο Ιράν.



Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν από το καθεστώς συνεχίζεται εδώ και τουλάχιστον 84 ώρες, δήλωσε τη Δευτέρα η αρμόδια αρχή κυβερνοασφάλειας NetBlocks. Προηγουμένως, η ομάδα είχε δηλώσει ότι η συνδεσιμότητα με τον έξω κόσμο βρισκόταν στο 1% των συνηθισμένων επιπέδων. Η Τεχεράνη παρεμβάλλει και τους δορυφόρους Starlink του Μασκ.

Το κλείσιμο της πρόσβασης στο διαδίκτυο και των τηλεφωνικών γραμμών σε εθνικό επίπεδο από τις αρχές έχει καταστήσει δύσκολη την κατανόηση της πλήρους έκτασης των όσων εκτυλίσσονται επί τόπου, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους κλίμακας των θυμάτων από τις μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες αναφέρει το CNN.



Ο Μασκ παρέχει το δορυφορικό δίκτυο Starlink στους Ιρανούς για να τους βοηθήσει να παρακάμψουν τους δρακόντειους περιορισμούς της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και προηγούμενων διαδηλώσεων το 2022. Εκείνη τη χρονιά, ο Λευκός Οίκος του Μπάιντεν συνεργάστηκε με τον Μασκ για την αξιοποίησδη του Starlink στο Ιράν, αφού η χώρα βυθίστηκε σε διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμίνι, υπό αστυνομική κράτηση.



Η δορυφορική υπηρεσία Starlink έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιοχές που χαρακτηρίστηκαν από αναταραχές ή συγκρούσεις, όπως η Ουκρανία, όπου ο Μασκ το 2022 διέταξε το κλείσιμο του Starlink κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης ουκρανικής επίθεσης, ανέφερε το Reuters.



Οι νέες διαμαρτυρίες στο Ιράν ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως απάντηση στον καλπάζοντα πληθωρισμό, πριν στραφούν κατά των μουλάδων που κυβερνούν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.



