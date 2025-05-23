Στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας η πολωνική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ρωσικό αεροσκάφος που «εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς».

Η Βαρσοβία αναφέρει ότι η πολεμική της αεροπορία αναχαίτισε το ρωσικό αεροσκάφος χθες το βράδυ.

Ο Πολωνός υπουργός Εθνικής Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι επρόκειτο για ρωσικό αεροσκάφος SU-24 που «εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς».

Πρόσθεσε ότι η εντολή αναχαίτισης του αεροσκάφους εκδόθηκε από την κοινή επιχειρησιακή διοίκηση των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Πολωνικά αεροσκάφη εντόπισαν το αεροσκάφος, το αναχαίτισαν και ουσιαστικά το απέτρεψαν, δήλωσε ο Κοσίνιακ-Κάμις.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Reuters.

Δεν υπάρχει ρωσική ανακοίνωση για το θέμα μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

