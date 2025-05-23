Στο «κόκκινο» αλλά μακριά από τα χαμηλά ημέρας ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλλει δασμούς 50% σε εισαγόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αγαθά από την 1η Ιουνίου επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου στην εύθραυστη ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι ευρωπαϊκοί δείκτες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση ανοδικά, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά την ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας -που αποτελεί την «ατμομηχανή» της ηπείρου- κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, στο 0,4% από 0,2% που ήταν η προκαταρκτική μέτρηση, αλλά και τη σημαντικά μεγαλύτερη των προσδοκιών αύξηση των λιανικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 1,2% έναντι εκτιμήσεων για 0,2%.

Ωστόσο, ο «τυφώνας» Τραμπ χτύπησε για μια ακόμη φορά τις αγορές και άλλαξε άρδην το κλίμα, με την απειλή του για νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με την Ευρώπη να προκαλεί μίνι sell-off στις αγορές της ηπείρου, που ολοκλήρωσαν την ημέρα πτωτικά, αλλά μακριά από τα χαμηλά ημέρας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, που ενδοσυνεδριακά έφτασε να χάνει περί το 2%, έκλεισε τελικά σχεδόν 1% χαμηλότερα στις 545,15 μονάδες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρηση από τις 9 Απριλίου, με τον κλάδο των αυτοκινήτων να πρωτοστατεί με απώλειες 3,1%, ακολουθούμενος από τον κλάδο των πολυτελών ειδών που έχασε 2,7% και τον τραπεζικό κλάδο που υποχώρησε κατά 1,8%.

Με πτώση 1,77% ολοκλήρωσε την ημέρα ο δείκτης Euro Stoxx 50 με τα «βαριά χαρτιά» της Ευρωζώνης, περιορίζοντας επίσης τις ενδοσυνεδριακά υψηλότερες απώλειές του.

Ανάλογη πορεία ακολούθησαν και τα επιμέρους, εθνικά χρηματιστήρια του μπλοκ. Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX έκλεισε με πτώση 1,61%, στο Παρίσι ο CAC 40 έχασε 1,65%, ενώ στο Λονδίνο o FTSE 100 διαμορφώθηκε 0,24% χαμηλότερα. Στην ευρωπαϊκή περιφέεια, ο δείκτης IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχώρησε κατά 1,33%, ενώ ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 1,94% χαμηλότερα. Όλοι οι δείκτες όμως, κατάφεραν να περιορίσουν τις ενδοσυνεδριακά υψηλότερες απώλειες που κατέγραψαν αμέσως μετά την εκτόξευση της απειλής του Τραμπ.

Κλυδωνίζονται οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών

Το κύμα αποφυγής κινδύνου που έχει προκαλέσει η τελευταία απειλή δασμών του Τραμπ είναι ιδιαίτερα εμφανής στον τραπεζικό κλάδο, με τον κλαδικό δείκτη να καταγράφει πτώση 3,6% και τους επιμέρους τίτλους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να καταγράφουν ισχυρές απώλειες.

Η μετοχή της Deutsche Bank σημειώνει «βουτιά» 5%, ο τίτλος της Societe Generale χάνει 4,9%, ενώ αυτός της Unicredit υποχωρεί κατά 3,77%. Οι εταιρείες ειδών πολυτελείας Swatch Group και Essilor Luxottica σημειώνουν επίσης απώλειες άνω του 5%.

Στο κόκκινο και η Wall Street

Υπό πίεση βρίσκονται και οι μετοχικές αξίες στις ΗΠΑ, μετά τη νέα απειλή Τραμπ να εντείνει τον εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη αλλά και τις «φοβέρες» του προς την Apple ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με δασμούς 25% αν δεν ξεκινήσει να κατασκευάζει τα δημοφιλή κινητά της iPhone και τα υπόλοιπα προϊόντα της στην Αμερική.

Οι βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς ξεκίνησαν τη συνεδρίαση πτωτικά, αλλά έχουν περιορίσει στην πορεία τις απώλειές τους. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 170 μονάδες ή 0,42%, ο ευρύτερος S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,47%, ενώ ο τεχνοβαρής Nasdaq σημειώνει πτώση άνω του 0,71%.

Η σημερινή πτώση διευρύνει τις απώλειες των βασικών αμερικανικών δεικτών σε διάστημα εβδομάδας, που πλέον ξεπερνούν το 2%.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η μετοχή της Apple, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου τις τελευταίες ημέρες, σημειώνει πτώση άνω του 2%, ενώ ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι τίτλοι και άλλων τεχνολογικών εταιρειών, με τον κολοσσό των ημιαγωγών Nvidia να χάνει 1% και τις Micron και Qualcomm να γράφουν απώλειες 2,5% και 3,3% αντίστοιχα.

Συρρέουν στα ομόλογα οι επενδυτές

Υπό τον φόβο κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου οι επενδυτές εγκαταλείπουν, όπως προαναφέρθηκε, τις μετοχικές αξίες αναζητώντας ασφάλεια στα κρατικά ομόλογα -ιδιαίτερα ανεπτυγμένων οικονομιών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία - τα οποία ιστορικά θεωρούνται ασφαλής πηγή σταθερού εισοδήματος, καθώς οι κυβερνήσεις είναι απίθανο να αθετήσουν τα χρέη τους.

Η συρροή αυτή έχει εκτινάξει τις τιμές των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τίτλων, πιέζοντας χαμηλότερα τις αποδόσεις τους που κινούνται αντιστρόφως ανάλογα.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου, που θεωρείται σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, κινείται 8 μονάδες χαμηλότερα, στο 2,56%, ενώ κατά 6 μονάδες βάσης περίπου υποχωρούν οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών και ιταλικών τίτλων. «Βουτιά» κατά 12 μονάδες σημειώνει επίσης το 10ετές ομόλογο της Ελβετίας.

σημειώνεται ότι η απόδοση των γερμανικών 2ετών και 5ετών ομολόγων μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στις 2:02 μ.μ. στο Λονδίνο, ενώ πτώση κατά 9 μονάδες βάσης σημείωσε και η απόδοση των γαλλικών 2ετών τίτλων.

Αντίστοιχα, τα γερμανικά 20ετή και 30ετή ομόλογα είδαν τις αποδόσεις τους να υποχωρούν περίπου 7 μονάδες βάσης χαμηλότερα, ενώ οι αποδόσεις των γαλλικών και ιταλικών 30ετών ομολόγων έχουν μειωθεί κατά 5 μονάδες βάσης.

Διολισθαίνει το ευρώ, υποχωρεί από το υψηλό 1 έτους η στερλίνα

Το ευρώ, μετά τη νέα απειλή του Τραμπ για δασμούς 50% στην Ευρώπη, απώλεσε σχεδόν όλα τα κέρδη, της τάξης του 0,7%, που κατέγραφε νωρίτερα έναντι του αμερικανικού δολαρίου και αυτήν την ώρα ενισχύεται μόλις κατά 0,2%.

Πιέσεις δέχεται και η βρετανική στερλίνα, η οποία πριν την απειλή του Τραμπ είχε σκαρφαλώσει σε υψηλό 1 έτους έναντι του δολαρίου, αλλά στη συνέχεια άρχισε να χάνει ρυθμό και πλέον ενισχύεται μόνο κατά 0,5% έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Πηγή: skai.gr

