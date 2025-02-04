Οι Ταλιμπάν πραγματοποίησαν σήμερα αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία διάσημου ραδιοφωνικού σταθμού των γυναικών, του radio Begum, στην Καμπούλ, συλλαμβάνοντας δύο εργαζόμενους, δήλωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός σε ανακοίνωση, καθώς το υπουργείο Ενημέρωσης ανακοίνωνε την αναστολή της μετάδοσης.

«Αξιωματικοί της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών, με την υποστήριξη εκπροσώπων του υπουργείου Ενημέρωσης και Πολιτισμού, έκαναν έφοδο στα γραφεία του Radio Begum στην Καμπούλ», διευκρίνισε ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για την απελευθέρωση των υπαλλήλων που συνελήφθησαν από τις αρχές της χώρας αυτής όπου οι γυναίκες υφίστανται ένα "έμφυλο απαρτχάιντ", σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το radio Begum διευκρινίζει ότι υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και τηλέφωνα κατασχέθηκαν, και ότι οι δύο υπάλληλοι είναι άνδρες "χωρίς διοικητικό ρόλο".

Πρόσθεσε ότι δεν θα κάνει πλέον σχόλια λόγω του φόβου των συνεπειών για τους δύο αυτούς ανθρώπους, ζητώντας από τις αρχές να "φροντίσουν τους συναδέλφους μας και να τους απελευθερώσουν το συντομότερο δυνατό".

Το υπουργείο Ενημέρωσης έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η μετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού ανεστάλη, δηλώνοντας ότι "εκτός από τη διάπραξη πολλών αδικημάτων, ο ραδιοφωνικός σταθμός παρείχε υλικό και εκπομπές σε μια τηλεόραση που έχει την έδρα της στο εξωτερικό".

«Λόγω της παραβίασης της πολιτικής ραδιοφωνικής μετάδοσης και της ανάρμοστης χρήσης της άδειας (που χορηγήθηκε από το υπουργείο σ.σ.) η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ανεστάλη σήμερα ώστε τα έγγραφα (που κατασχέθηκαν σ.σ.) να εξεταστούν προσεκτικά και να ληφθεί οριστική απόφαση», πρόσθεσε το υπουργείο.

Το radio Begum απέχει από οποιοδήποτε πολιτικό ακτιβισμό, δηλώνοντας "δεσμευμένο στην υπηρεσία του αφγανικού λαού και ειδικότερα των Αφγανών γυναικών". Ιδρύθηκε το 2021 στις 8 Μαρτίου, τη Διεθνής Ημέρα Δικαιωμάτων των Γυναικών, πέντε μήνες πριν οι Ταλιμπάν πάρουν την εξουσία ανατρέποντας την τότε κυβέρνηση.

Από τότε που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας, οι Ταλιμπάν εξέδωσαν αρκετούς νόμους εμπνευσμένους από το ακραία αυστηρό όραμά τους για το Ισλάμ, τα οποία απέκλεισαν σταδιακά τις γυναίκες από τον δημόσιο χώρο.

Το Αφγανιστάν είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου τα κορίτσια και οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα να πάνε στο γυμνάσιο ή στο πανεπιστήμιο.

Επιπλέον, οι Αφγανές δεν μπορούν πια να πηγαίνουν στα πάρκα, στα γυμναστήρια, ούτε να βγαίνουν καλά καλά από το σπίτι χωρίς συνοδό. Ένα μέτρο ώθησε τον ΟΗΕ να καταγγείλει το "έμφυλο απαρτχάιντ".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

