Ο γνωστός Τούρκος γεωλόγος, καθηγητής Τζελάλ Σένγκιορ, υποστήριξε ότι ο αναμενόμενος μεγάλος σεισμός στη Θάλασσα του Μαρμαρά θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι, το ύψος του οποίου θα έφτανε τα επτά μέτρα στις δυτικές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης.

Μιλώντας σε εκδήλωση στην επαρχία της Ηράκλειας στην Ανατολική Θράκη, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι «το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας εκτείνεται από την Κωνσταντινούπολη έως την Ηράκλεια και η κίνηση αυτού του ρήγματος επηρεάζει άμεσα τον σεισμικό κίνδυνο στην περιοχή. Στην περιοχή αναμένεται σεισμός 7,6 Ρίχτερ, ως εκ τούτου η Ηράκλεια βρίσκεται στο στόμα του λύκου».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συνέπειες του πιθανού αυτού σεισμού εξαρτώνται από το αν θα υπάρξει μετατόπιση του εδάφους ή όχι. «Εάν υπάρξει μετάπτωση του εδάφους, γεγονός που μπορεί να συμβεί, μπορεί να δημιουργηθεί τσουνάμι στην κεντρική λεκάνη. Αυτό υπολογίστηκε στα ανατολικά της Θάλασσας του Μαρμαρά».

Όπως είπε, η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. «Θα μπορούσε να δημιουργηθεί τσουνάμι κοντά στα 7 μέτρα ως αποτέλεσμα μιας πιθανής μετάπτωσης του εδάφους. Στον Άγιο Στέφανο, όπου βρίσκεται η Σχολή Πολέμου της Αεροπορίας, το ύψος του κύματος θα μπορούσε να φτάσει και τα 7 μέτρα» σημείωσε ο Τούρκος καθηγητής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

