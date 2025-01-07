Βέλγιο: Τα χριστουγεννιάτικα έλατα...δεν είναι φαγώσιμα

«Τα χριστουγεννιάτικα έλατα δεν είναι φαγώσιμα»: η βελγική υπηρεσία ασφάλειας των τροφίμων επανέφερε στην τάξη τον δήμο της Γάνδης που πρότεινε στους κατοίκους της πόλης συνταγές μαγειρικής για την «ανακύκλωση» του δέντρου τους.

Η Γάνδη, μια κοινότητα της Φλάνδρας που θεωρείται προπύργιο των οικολόγων, προκάλεσε αίσθηση πριν από λίγες ημέρες, όταν στον ιστότοπο του δήμου εμφανίστηκε η προτροπή προς τους κατοίκους «να φάνε τα χριστουγεννιάτικα έλατα» για να περιορίσουν τη… σπατάλη τροφίμων.

Ο δήμος εξήγησε ότι οι Σκανδιναβοί συνηθίζουν να αποξεραίνουν τις βελόνες του έλατου για να φτιάξουν, για παράδειγμα, ένα είδος βούτυρου.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας των τροφίμων (Afsca) δεν εκτίμησε καθόλου την πρωτοβουλία της πόλης.

«Τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η κατανάλωση των χριστουγεννιάτικων δέντρων είναι ασφαλής για τους ανθρώπους ή τα ζώα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται στην καλλιέργειά τους να έχουν χρησιμοποιηθεί ζιζανιοκτόνα.

«Επιπροσθέτως, δεν είναι εύκολο να ξέρει ο καταναλωτής αν έχουν ψεκαστεί τα δέντρα με επιβραδυντικά φωτιάς και, αν δεν το γνωρίζει, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές, έως και μοιραίες συνέπειες για την υγεία. Συνοψίζοντας, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να προωθούμε ή να ενθαρρύνουμε την επαναχρησιμοποίηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων στην τροφική αλυσίδα», τόνισε η Afsca.

Μετά την προειδοποίηση, ο δήμος τροποποίησε ελαφρώς την ανάρτησή του. Στην ιστοσελίδα του πλέον ο τίτλος «Φάτε το χριστουγεννιάτικο έλατο» έχει αλλαχθεί σε «Οι Σκανδιναβοί τρώνε τα χριστουγεννιάτικα έλατα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

