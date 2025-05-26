Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η δασμολογική πολιτική του έχει στόχο να προωθήσει την εγχώρια παραγωγή αρμάτων μάχης και προϊόντων τεχνολογίας και όχι να φτιάχνονται στις ΗΠΑ αθλητικά παπούτσια και μπλουζάκια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροπλάνο Air Force One στο Νιού Τζέρσεϊ, ο Τραμπ δήλωσε πως συμφωνεί με τα σχόλια, που έκανε στις 29 Απριλίου ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται απαραιτήτως μια «ανθούσα υφαντουργική βιομηχανία» - σχόλια που προκάλεσαν επικρίσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Οργανισμών Υφαντουργίας.

«Δεν επιδιώκουμε να φτιάχνουμε αθλητικά παπούτσια και μπλουζάκια. Θέλουμε να φτιάχνουμε στρατιωτικό εξοπλισμό. Θέλουμε να φτιάχνουμε μεγάλα πράγματα. Θέλουμε να φτιάχνουμε τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν επιδιώκω να φτιάχνω μπλουζάκια, για να είμαι ειλικρινής. Δεν επιδιώκω να φτιάχνω κάλτσες. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό πολύ καλά σε άλλους τόπους. Επιδιώκουμε να φτιάχνουμε μικροεπεξεργαστές και υπολογιστές και πολλά άλλα πράγματα, και άρματα μάχης και πλοία», δήλωσε ο Τραμπ.

Η αμερικανική ένωση βιομηχανιών ενδυμάτων και υποδημάτων American Apparel & Footwear Association (AAFA) δήλωσε απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ ότι οι δασμοί δεν είναι καλοί για τη βιομηχανία.

«Με το 97% των ενδυμάτων και των υποδημάτων που φοράμε να εισάγεται, και με τα ρούχα και τα υποδήματα να είναι ήδη η βιομηχανία με τους υψηλότερους δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται να επικεντρώσουμε σε λύσεις κοινής λογικής που να μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο», τονίζει σε δήλωσή του ο Στιβ Λαμάρ, πρόεδρος της AAFA.

«Περισσότεροι δασμοί το μόνο που θα σημάνουν είναι υψηλότερα κόστη για τους αμερικανούς κατασκευαστές και υψηλότερες τιμές οι οποίες θα βλάψουν τους καταναλωτές με τα χαμηλότερα εισοδήματα».

