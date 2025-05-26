Ισραήλ: Σε επιφυλακή για την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ»

Αστυνομικοί στέκονται μπροστά στα κιγκλιδώματα που έχουν τοποθετηθεί κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, λίγες ώρες πριν την έναρξη μιας πορείας Ισραηλινών εθνικιστών στο περιθώριο της «Ημέρας της Ιερουσαλήμ», η οποία για δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Τη «Γιόμ Γερουσαλάιμ» (Η Ημέρα της Ιερουσαλήμ, στα εβραϊκά) οι Ισραηλινοί γιορτάζουν την «επανένωση», όπως τη χαρακτηρίζουν, της πόλης το 1967 μετά την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ έπειτα από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών.

Κάθε χρόνο, με την ευκαιρία της ημέρας αυτή, χιλιάδες Ισραηλινοί εθνικιστές πραγματοποιούν πορεία στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, περιλαμβανομένης της Παλιάς Πόλης, την οποία έχει κατακτήσει και προσαρτήσει το Ισραήλ, κρατώντας ισραηλινές σημαίες, χορεύοντας και τραγουδώντας.

Η πορεία θα τους οδηγήσει ως το Τείχος των Δακρύων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τον πιο ιερό χώρο του ιουδαϊσμού, όπου χθες μέλη εθνικιστικών ομάδων άπλωσαν μια τεράστια ισραηλινή σημαία (κεντρική φωτό).

Amazing moment this evening in Jerusalem as the celebrations for Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) started



This is a day we celebrate the re-unification of Jerusalem since the 6 day war (1967) pic.twitter.com/4UxZVQuzrQ — Documenting Israel (@DocumentIsrael) May 25, 2025

Ήδη από το πρωί πλήθος κόσμου - ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά - που έχει συρρεύσει από όλη τη χώρα, συγκεντρώθηκε έξω από την πύλη της Γιάφας, φορώντας λευκά μπλουζάκια, όπως συνηθίζεται στην πορεία.

Happy Yom Yerushalaym!



We dreamt it.

We prayed it.

For generation after generation.



“וּרְחֹבוֹת הָעִיר יִמָּלְאוּ יְלָדִים וִילָדוֹת מְשַׂחֲקִים”



We live it.

Every single day.



No words to describe this feeling. pic.twitter.com/AoHRhzi4z0 — Tuvia Elbaum (@Tuviae) May 26, 2025

Οι τοπικές αρχές μπορούν να επιβάλουν στα παλαιστινιακά καταστήματα που βρίσκονται στην Παλιά Πόλη να κλείσουν, ενώ για πολλούς Παλαιστίνιους αυτή η πορεία θεωρείται σκόπιμη πρόκληση.

Κάθε χρόνο στο περιθώριο της πορείας αυτή σημειώνονται επεισόδια, κυρίως στους δρόμους της Παλιάς Πόλης, όπου πολλοί συμμετέχοντες ακούγονται να φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα.

Χθες Κυριακή η αστυνομία επεσήμανε ότι έχει αναπτύξει «χιλιάδες» μέλη της σε όλη την πόλη προκειμένου «να διασφαλίσουν την ασφάλεια του κοινού».

Το Ισραήλ θεωρεί την Ιερουσαλήμ «αιώνια και αδιαίρετη πρωτεύουσά» του, κάτι που δεν αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα όπως και την προσάρτηση του ανατολικού τμήματος της πόλης, το οποίο οι Παλαιστίνιοι θέλουν για πρωτεύουσα του δικού τους κράτους.

Κατά την πρώτη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, αφού την αναγνώρισε ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Χάκαμπι και η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ, παρέστησαν για λίγο στις εκδηλώσεις στο Τείχος των Δακρύων.

Το 2024 δύο δημοσιογράφοι, εκ των οποίων ένας Παλαιστίνιος φωτογράφος, είχαν δεχθεί επίθεση από εφήβους που συμμετείχαν στην πορεία. Το 2021 η Χαμάς είχε εκτοξεύσει μπαράζ ρουκετών εναντίον της Ιερουσαλήμ την ώρα που η πορεία άρχισε να κατευθύνεται προς την Παλιά Πόλη. Ακολούθησε ένας πόλεμος 12 ημερών μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης καθώς και έκρηξη βίας στο Ισραήλ μεταξύ εβραίων και Αράβων.

