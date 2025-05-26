Του Γιάννη Χανιωτάκη

Σε πλήρη εξέλιξη φαίνεται πως βρίσκεται ένα σχέδιο κορυφαίων Συντηρητικών για την απομάκρυνση της Κέμι Μπείντενοχ από την ηγεσία του κόμματος, με στόχο την επιστροφή του Μπόρις Τζόνσον.

Οι εσωκομματικές εντάσεις αυξάνονται καθώς οι Συντηρητικοί καταγράφουν ιστορικά χαμηλά ποσοστά, με ορισμένες δημοσκοπήσεις να τους κατατάσσουν στην τέταρτη θέση, πίσω ακόμη και από τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της Sun on Sunday, μια ομάδα πρώην βουλευτών έχει ξεκινήσει παρασκηνιακές συνομιλίες με τον πρώην πρωθυπουργό, επιχειρώντας να πείσει να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. «Ο Μπορ είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Νάιτζελ Φάρατζ και να νικήσει», δήλωσε ο ανώτερος στέλεχος του κόμματος.

Ο Άλλος Συντηρητικός βουλευτής υποστήριξε ότι «η ομάδα του Μπόρις ξαναενεργοποιείται», ενώ φέρεται να υπάρχουν και στελέχη στα κεντρικά γραφεία που εργάζονται ανεπίσημα στο λεγόμενο «Σχέδιο Μπόρις».

Η αμφισβήτηση προς την ηγεσία Μπείντενοχ της είναι έντονη. «Ακονίζουμε τα μαχαίρια μας και τα αφήνουμε ξανά κάτω. Τα πράγματα είναι ζοφερά», δήλωσε ένας βουλευτής, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Ο Μπόρις είναι το μόνο πράγμα που φοβίζει το κόμμα Reform UK. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντί ​​τους».

Πρόσφατη δημοσιότητα του οργανισμού More in Common έδειξε πως με τον Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία, οι Συντηρητικοί θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν 26%, μπροστά από το Reform UK (23%) και τους Εργατικούς (22%).

Ενώ η εσωκομματική γκρίνια φουντώνει, η Κέμι Μπέιντενοχ βρίσκει στήριξη από τον Μάικλ Γκόουβ, πρώην υπουργό Οικονομικών και στενό της σύμμαχο. Μιλώντας στο Times Radio, ο Γκόουβ δήλωσε: «Τα πολιτικά ένστικτά της Κέμι είναι σωστά. Έχει επιδείξει θάρρος που λίγοι διαθέτουν στη βρετανική πολιτική».

Ωστόσο, ο πρώην σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον, Γκούτο Χάρι, προειδοποιεί ότι «οδεύουμε αναπόφευκτα προς μία ακόμη αμφισβήτηση της ηγεσίας».

Παρά τα σενάρια, πηγή από το κόμμα δήλωσε: «Όποιος πιστεύει ότι δεν αλλάζει ηγέτη μετά από μόλις έξι μήνες θα λύσει το πρόβλημα, απλώς δεν είναι ρεαλιστής. Το κόμμα χρειάζεται χρόνο για ανασυγκρότηση μετά τη βαριά ήττα. Η Κέμι εργάζεται σοβαρά για τη χάραξη πολιτικής, την ανανέωση των δομών του κόμματος και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

