Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα «το συντομότερο δυνατόν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας «το συντομότερο δυνατό». Αυτό δήλωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, επιστρέφοντας από το Νιου Τζέρσεϊ στην Ουάσινγκτον.

«Θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να τον σταματήσουμε. Και έχουμε μιλήσει με το Ισραήλ, θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να σταματήσουμε όλη αυτήν την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξουν σύντομα καλά νέα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ συνάδουν με πληροφορίες από ανώνυμες «πηγές που γνωρίζουν» τα τεκταινόμενα τις οποίες επικαλείται το Sky News Arabia και οι οποίες υποστηρίζουν ότι υπάρχει πιθανότητα ο Τραμπ να ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τις επόμενες ημέρες.

Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Όπως τόνισαν στο Sky News Arabia, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας με τη Χαμάς μέσω του Παλαιστινιοαμερικανού επιχειρηματία και συγγραφέα, Μπισάρα Μπαχμπά, ο οποίος είναι πρόεδρος των Αραβοαμερικανών για την Ειρήνη, σύμφωνα με το προφίλ του στην πλατφόρμα Χ.

Εν τω μεταξύ, στο πρώτο τηλεοπτικό διάγγελμά του από τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την περασμένη Τετάρτη την επίθεση στη Γάζα «μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση στην ιστορία των πολέμων» και δήλωσε δημόσια ότι υπάρχουν 20 όμηροι που παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα.

«Είμαστε έτοιμοι για προσωρινή κατάπαυση του πυρός για την επιστροφή των ομήρων»

«Μέχρι στιγμής έχουμε επιστρέψει 197 ομήρους, εκ των οποίων τους 148 ζωντανούς. Είκοσι είναι ζωντανοί· θα τους επιστρέψουμε όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Εάν υπάρχει η δυνατότητα για προσωρινή κατάπαυση του πυρός για την επιστροφή των ομήρων, είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτήν», διευκρίνισε ο Νετανιάχου.



Πηγή: skai.gr

