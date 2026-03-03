Οι ΗΠΑ είναι πλήρως εξοπλισμένες και έτοιμες να νικήσουν δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες για τα αποθέματα πυρομαχικών της χώρας.

Υποστήριξε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ έχουν αποθέματα για να διεξάγουν πολέμους «επ' αόριστον», ενώ τόνισε ότι τα όπλα που διαθέτουν ξεπερνούν ακόμη και τα καλύτερα οπλικά συστήματα άλλων χωρών.

«Τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στη μεσαία και ανώτερη-μεσαία κατηγορία, δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλά ούτε καλύτερα ποιοτικά. Όπως ενημερώθηκα σήμερα, διαθέτουμε ουσιαστικά ανεξάντλητες προμήθειες αυτών των όπλων. Πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται «επ’ αόριστον» -και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία- χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα (τα οποία ξεπερνούν ακόμη και τα καλύτερα οπλικά συστήματα άλλων χωρών!)», ανέφερε ο Τραμπ και πρόσθεσε:

«Στην ανώτατη κατηγορία διαθέτουμε ικανοποιητικά αποθέματα, αλλά δεν βρισκόμαστε στο επίπεδο που επιθυμούμε. Μεγάλη ποσότητα πρόσθετου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας φυλάσσεται για λογαριασμό μας σε χώρες του εξωτερικού».

Στη συνέχεια επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, επικρίνοντάς τον για τη στάση του στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ο "Νυσταγμένος" Τζο Μπάιντεν σπατάλησε όλο του τον χρόνο και τα χρήματα της χώρας μας ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ τα πάντα στον P.T. Barnum (Ζελένσκι!) της Ουκρανίας - αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ενώ διέθεσε τόσο μεγάλο μέρος του υπερσύγχρονου οπλισμού (ΔΩΡΕΑΝ!), δεν φρόντισε καν να τον αναπληρώσει.

Ευτυχώς, ανασυγκρότησα τις Ένοπλες Δυνάμεις στην πρώτη μου θητεία και συνεχίζω να το κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως εξοπλισμένες και έτοιμες να ΝΙΚΗΣΟΥΝ - ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό», κατέληξε.



