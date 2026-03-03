Λογαριασμός
Τραμπ: Σύντομα θα μάθετε την απάντηση για την επίθεση στην πρεσβεία του Ριάντ

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να προκληθούν υλικές ζημιές

Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NewsNation ότι σύντομα θα μάθετε ποια θα είναι τα αντίποινα σε απάντηση στην επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ και για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του μέσου ενημέρωσης στο X τη Δευτέρα, επικαλούμενος μια συνέντευξη μαζί του.

Επανέλαβε επίσης ότι θεωρεί πως δεν θα χρειαστεί να κάνει χερσαίες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να προκληθούν υλικές ζημιές, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτηση στο X την Τρίτη.

