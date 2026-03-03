Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NewsNation ότι σύντομα θα μάθετε ποια θα είναι τα αντίποινα σε απάντηση στην επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ και για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του μέσου ενημέρωσης στο X τη Δευτέρα, επικαλούμενος μια συνέντευξη μαζί του.

Επανέλαβε επίσης ότι θεωρεί πως δεν θα χρειαστεί να κάνει χερσαίες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

BREAKING: I just spoke to President Trump he said you’ll find soon what the retaliation will be for the attack on the U.S. embassy in Riyadh and for the U.S. service members killed.



He also told me he doesn’t think boots on the ground will be necessary. — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) March 3, 2026

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να προκληθούν υλικές ζημιές, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτηση στο X την Τρίτη.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 3, 2026

Πηγή: skai.gr

