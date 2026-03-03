Πλάνα που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), φαίνεται να δείχνουν μια σειρά από ρουκέτες να εκρήγνυνται σε μακρινούς στόχους, σημειώνει το BBC.

Το πρακτορείο ισχυρίζεται ότι η επίθεση με drones και πυραύλους του IRGC κατέστρεψε ένα κτίριο διοίκησης και προσωπικού της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Sheikh Isa του Μπαχρέιν και προκάλεσε την έκρηξη δεξαμενών καυσίμων.

🎥 پایگاه‌های آمریکایی در بحرین که طی ساعات اخیر توسط موشک‌های سنگین ایرانی مورد حمله قرار گرفته‌اند. https://t.co/rGMQscvEGf pic.twitter.com/1nhNkzm8KK — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 3, 2026

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τις αναφερόμενες επιθέσεις.

Νωρίτερα, φαινόταν καπνός να βγαίνει από μια αμερικανική ναυτική βάση στο Μπαχρέιν.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως το Μπαχρέιν, όπως και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

