Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι ο ίδιος και οι ομόλογοί του της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και του Ιράν Αμπάς Αραγσί συμφώνησαν, στη συνάντηση που είχαν στην Ντόχα, ότι πρέπει να τερματιστούν αμέσως οι «εχθροπραξίες» στη Συρία.

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Μόσχα επιθυμεί τον διάλογο μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και της «νόμιμης αντιπολίτευσης», όπως την αποκάλεσε.

Λίγο νωρίτερα και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγσί είχε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ότι «πρέπει να ξεκινήσει πολιτικός διάλογος μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των νόμιμων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης».

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «τρομοκράτες» τους αντάρτες της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, μολονότι οι ίδιοι λένε ότι έχουν αλλάξει απόψεις. Είναι «απαράδεκτο να επιτρέψουμε σε τρομοκρατικές ομάδες» να θέσουν υπό τον έλεγχό τους συριακά εδάφη», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε πώς αναμένει να εξελιχθεί η κατάσταση στη Συρία και τι θα συμβεί με τις ρωσικές βάσεις που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, ο Λαβρόφ απάντησε ότι «δεν μπορεί να κάνει εικασίες».

Σχολιάζοντας γενικότερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι ο εξτρεμισμός θα αναπαράγεται στην περιοχή εάν δεν δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος.

Πηγή: skai.gr

