Δαμασκός: Διαδηλωτές γκρέμισαν άγαλμα του αλ Άσαντ στα προάστια

Διαδηλωτές γκρέμισαν το άγαλμα του πρώην προέδρου της Συρίας Χαφέζ αλ Άσαντ, πατέρα του σημερινού προέδρου της χώρας, στην κεντρική πλατεία του προαστίου Τζερμάνα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Δαμασκού, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και ακτιβιστές στο πρακτορείο Reuters.

Το προάστιο αυτό κατοικείται κυρίως από Δρούζους.

HISTORIC: Hafez al-Assad statue toppled in Jaramana, just kilometers from Damascus.



Hitler Bashar al-Assad Should Resign pic.twitter.com/RkEeO5xZXi — sumit 🇮🇳 (@sumit45678901) December 7, 2024

Οι διαδηλωτές, που ζητούσαν την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, κατευθύνθηκαν προς κυβερνητικά κτίρια σε μια περιοχή της πρωτεύουσας όπου έχουν την έδρα τους πολλά παραρτήματα των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο πρόεδρος Άσαντ παραμένει στη Δαμασκό, σύμφωνα με τη συριακή προεδρία

Η συριακή προεδρία διέψευσε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μπασάρ αλ Άσαντ έχει εγκαταλείψει τη Δαμασκό.

Ο πρόεδρος παραμένει στην πρωτεύουσα και συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο SANA.

Τουλάχιστον 2.000 Σύροι "αξιωματικοί και στρατιώτες" λιποτάκτησαν και πέρασαν στο Ιράκ

Οι αρχές του Ιράκ επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα σε εκατοντάδες Σύρους στρατιώτες που λιποτάκτησαν, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας, σημειώνοντας ότι μεταξύ τους υπάρχουν και τραυματίες.

Οι Σύροι στρατιώτες «που διέφυγαν από τις μάχες» πέρασαν στο Ιράκ από τη μεθοριακή διάβαση Αλ Κάιμ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της ομώνυμης κοινότητας, που βρίσκεται πάνω στα σύνορα, στο δυτικό Ιράκ για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Μια άλλη πηγή είπε ότι πρόκειται για 2.000 «αξιωματικούς και στρατιώτες» που μπήκαν στο Ιράκ «με τη σύμφωνη γνώμη» των ιρακινών αρχών.

Η κυβέρνηση της Βαγδάτης, που στηρίζεται από φιλοϊρανικά κόμματα, έχει εκφράσει τη στήριξή της στο συριακό καθεστώς αλλά ανησυχεί για τις συνέπειες που θα έχει για την ευρύτερη περιοχή η αστάθεια στη Συρία. Μέχρι σήμερα πολλοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός, εμφανίζονται πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στην προοπτική μιας ιρακινής παρέμβασης στον πόλεμο. Οι αρχές έχουν στείλει τεθωρακισμένα για να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα.

