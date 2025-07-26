Ισπανία: 54 παιδιά κολύμπησαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα Θέουτα

Τουλάχιστον 54 παιδιά και περίπου 30 ενήλικες κολύμπησαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα στη Βόρειο Αφρική Θέουτα εν μέσω θαλασσοταραχής και ομίχλης, μετέδωσε σήμερα η ισπανική τηλεόραση.

Βίντεο από το ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE δείχνουν σκάφη της ισπανικής Πολιτοφυλακής να επιχειρούν επανειλημμένως διασώσεις για να μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος ορισμένους από τους κολυμβητές, ενώ άλλοι συνεχίζουν να κολυμπούν έως τον θύλακα.

Τα παιδιά, στην πλειονότητά τους μαροκινής υπηκοότητας, μεταφέρθηκαν σε προσωρινά κέντρα στη Θέουτα, όπου οι αρχές ζήτησαν βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση για να διαχειριστούν το τελευταίο κύμα αφίξεων.

«Μην μας αφήνετε μόνους. Πρόκειται για θέμα του κράτους. Αυτό πρέπει να επιλυθεί», δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Χουάν Ρίβας από την περιφερειακή κυβέρνηση της Θέουτα.

Την 26η Αυγούστου πέρυσι εκατοντάδες μετανάστες εκμεταλλεύτηκαν την πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή για να κολυμπήσουν στη Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Το 2021, οι αρχές βρήκαν ένα παιδί να επιπλέει πάνω σε άδεια πλαστικά μπουκάλια στην προσπάθειά του να φθάσει στη Θέουτα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.