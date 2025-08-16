Τραμπ μετά τη συνάντηση με Πούτιν: Η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται πλέον από τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ ειλικρινή», με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αλάσκα.

Ερωτηθείς εάν είχε χρόνο να μιλήσει μόνος με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι: «Ναι, το έκανα. Το έκανα μάλιστα μετά τις ομιλίες μας. Εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία και εγώ ολοκλήρωσα τη συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως μιλήσαμε. Αμέσως μετά, μιλήσαμε πολύ ειλικρινά», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. «Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι.. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

Στο μεταξύ, ο Τραμπ αρνήθηκε να περιγράψει τα σημεία διαφωνίας που εμπόδισαν την επίτευξη συμφωνίας. «Νομίζω ότι θέλει να το δει να γίνεται», είπε ο Τραμπ για τον Πούτιν, αρνούμενος να περιγράψει λεπτομερώς το «ένα μεγάλο θέμα» στο οποίο δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν.

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τον Πούτιν για το ότι συμφώνησε ότι αν ήταν πρόεδρος την εποχή που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ο πόλεμος «δεν θα είχε συμβεί ποτέ». «Αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ξέρετε, πολλοί πόλεμοι δεν έπρεπε να είχαν συμβεί ποτέ. Συμβαίνουν ηλίθια πράγματα και μιλάνε οι λάθος άνθρωποι», είπε ο Τραμπ και κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το ότι δεν εμπόδισε την εισβολή της Ρωσίας.

Ερωτηθείς για το πώς πιστεύει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και αν θα γίνει αυτό με ανταλλαγές εδαφών, ο Τραμπ απάντησε ότι το ζήτημα αυτό συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πούτιν και ότι σε μεγάλο βαθμό υπήρξαν συμφωνία. Ήταν μια «πολύ θερμή συνάντηση», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι «είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία».

Ωστόσο, σημείωσε ο Τραμπ, η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία. «Ίσως να πουν όχι». «Κάντε μια συμφωνία», προέτρεψε τον Ζελένσκι.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι μια συμφωνία είναι προ των πυλών και ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανταλλαγή κρατουμένων. «Λέω 50/50, γιατί μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα», εέπε. «Αλλά νομίζω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει να λύσει το πρόβλημα».

Υπονόησε ακόμη ότι υπάρχει κίνηση προς μια πιθανή ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. «Έχω ένα βιβλίο με χιλιάδες άτομα που μου έδωσαν σήμερα, χιλιάδες κρατούμενοι, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι»,

Ερωτηθείς αν αυτή ήταν μια συμφωνία που συμφωνήθηκε σήμερα, ο Τραμπ απάντησε ότι είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. «Λοιπόν, πρέπει να τους δεχτούν», σημείωσε ο Τραμπ, χωρίς να πει ποιος του «έδωσε» το βιβλίο, ούτε αν οι κρατούμενοι ήταν Ρώσοι ή Ουκρανοί.

Ενδέχεται να επανεξετάσει «σε 2-3 εβδομάδες» το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει στην παρούσα φάση το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό», είπε ο Τραμπ. «Τώρα, ενδέχεται να χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό τώρα. Θεωρώ πως η συνάντηση πήγε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ, βαθμολογώντας με 10 (σ.σ. Άριστα) το τετ-α-τετ με τον Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.